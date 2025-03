Fonte: iStock Papà e figlio che condividono un momento insieme per celebrare la festa del papà

In occasione della prossima festa del papà 2025 sono tanti gli eventi in giro per l’Italia da condividere in allegria con i propri figli. Per rendere il 19 marzo una giornata indimenticabile, potete scegliere uno di questi appuntamenti e prepararvi a passare momenti spensierati in compagnia dei vostri cuccioli.

Musei con ingressi speciali, parchi con tariffe ridotte, iniziative in giro per le città, spettacoli, eventi in mezzo alla natura, laboratori creativi. Tantissime idee da nord a sud per celebrare la giornata del papà in Italia. Una festa che ha origini medievali ma che solo a metà del 1500 è stata calendarizzata. La data scelta fa riferimento alla tradizione ecclesiastica. Il 19 marzo è infatti il giorno in cui, secondo le credenze, morì San Giuseppe, padre di Gesù, simbolo di amore e protezione.

Festa del papà a Torino tra musei e opere d’arte

Anche la città di Torino si prepara a celebrare la giornata del papà 2025 con iniziative nei musei da condividere con i bambini.

Il prossimo 19 marzo 2025, per la festa del papà, il Museo Egizio di Torino propone una speciale iniziativa per le famiglie. Ingresso gratuito per tutti i papà che visiteranno il museo in compagnia dei propri figli. Un’occasione unica per trascorrere una giornata insieme tra storia e cultura alla scoperta dell’Antico Egitto.

Anche le Gallerie d’Italia di Torino propongono un evento per la festa del papà. Visita guidata alla mostra “Olivo Barbieri. Spazi Altri.” e laboratorio creativo per creare un ricordo emozionante di questa giornata. All’interno di un atelier fotografico interattivo si condividerà un’attività laboratoriale alla scoperta della luce nella fotografia. Il laboratorio è consigliato per bambini 7-12 anni e costa €5 a persona.

Eventi per la festa del papà a Milano

Se desiderate sorprendere il vostro papà con un evento culturale o un’attività da condividere, Milano offre tanti spunti per celebrare insieme la festa del papà 2025.

Museo Nazionale della scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” propone esperienze interattive su spazio, scienza e invenzioni di Leonardo. Apprendere divertendosi con tutta la famiglia. Al suo interno c’è anche una nuova area dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni: Playlab dove vivere il museo in modo inedito e inventare il proprio mondo.

propone esperienze interattive su spazio, scienza e invenzioni di Leonardo. Apprendere divertendosi con tutta la famiglia. Al suo interno c’è anche una nuova area dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni: Playlab dove vivere il museo in modo inedito e inventare il proprio mondo. Pinacoteca di Brera invita a una visita guidata tra i capolavori di Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. I tour pensati per le famiglie saranno un piacevole momento di condivisione e apprendimento.

invita a una visita guidata tra i capolavori di Caravaggio, Raffaello e Tintoretto. I tour pensati per le famiglie saranno un piacevole momento di condivisione e apprendimento. Gallerie d’Italia con ingresso ridotto per i papà accompagnati dai propri figli e la proposta di un laboratorio per conoscere più da vicino il mondo della fotografia.

Passeggiata dei papà a Villa Arconati (MI)

Una passeggiata guidata dedicata a tutti i papà (e non solo). Appuntamento alle ore 15 a Villa Arconati, una delle più belle ville di delizia a Milano. Il programma prevede la scoperta degli ambienti più ricchi, dal punto di vista storico-artistico e architettonico, del giardino all’italiana. I teatri dedicati ai miti classici e alle stagioni, le statue e le fontane con i giochi d’acqua costruiti partendo dallo studio del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, fino ad arrivare al parterre, uno dei pochissimi giardini “alla francese” della Lombardia. Un’occasione speciale in cui i papà con i propri figli potranno scoprire uno dei giardini più belli e ricchi di storia della Lombardia.

Durata circa 60 minuti

Costo €10 a persona

Tariffa speciale dedicata ai papà €8 (da solo e/o con un bambino fino a 10 anni), €16 (papà con un ragazzo da 11 a 18 anni)

Prenotazione consigliata

Posti limitati

Festa del papà 2025 in provincia di Padova

In occasione della giornata del papà nel territorio di Padova ci sono tante iniziative per trascorrere una giornata in allegria con i propri figli.

Musei gratis – i papà accompagnati dai propri figli al di sotto dei 18 anni possono accedere gratuitamente ai Musei Civici Eremitani, al Palazzo Zuckermann, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e al Palazzo della Ragione.

– i papà accompagnati dai propri figli al di sotto dei 18 anni possono accedere gratuitamente ai Musei Civici Eremitani, al Palazzo Zuckermann, al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea e al Palazzo della Ragione. Festa del papà sopra le mura: una passeggiata panoramica a 15 metri d’altezza sopra le Mura di Cittadella.

a 15 metri d’altezza sopra le Mura di Cittadella. Visita guidata al Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova

al Palazzo del Bo, sede storica dell’Università di Padova Apertura lavandeto del Santo a Camposanpiero: passeggiata tra i campi di tulipani e spazio area giochi bimbi.

Siena, festa del papà al museo

Al Museo Santa Maria della Scala di Siena i papà, accompagnati dai propri figli, avranno diritto all’ingresso gratuito in occasione del 19 marzo 2025. Il museo, aperto dalle ore 10 alle ore 19 (con ultimo ingresso alle ore 18,15), è anche sede del Museo d’Arte per bambini. Al suo interno si trovano contenuti tematici mirati e attività creative che hanno lo scopo di stimolare la curiosità conoscitiva ed esperenziale dei più piccoli.

19 marzo 2025 al Bioparco di Roma

Per celebrare la festa del papà 2025 il Bioparco di Roma offre l’ingresso gratuito a tutti i papà (e anche ai nonni) accompagnati dai propri figli. Una sorpresa anche per i più piccoli che in quella giornata speciale avranno ingresso ridotto a €10. La promozione è valida solo per i biglietti acquistati direttamente in biglietteria e non online. Il Bioparco di Roma, nato come Giardino Zoologico, si trova in Viale del Giardino Zoologico 20.

Giornata del papà al Parco Zoo Falconara Marittima

Il Parco Zoo di Falconara Marittima, nelle Marche, propone una promozione speciale per la festa del papà. Ingresso ridotto al parco per condividere con i propri figli una giornata in mezzo alla natura tra scoperte e divertimento, per conoscere gli okapi e tante altre specie.

La promozione è riservata ai papà in compagnia dei propri figli

Offerta valida solo il 19 marzo 2025, dalle 10 alle 18:30 (la biglietteria chiude alle 17)

Biglietti da acquistare in loco

Il Falò di San Giuseppe per la festa del papà a Vallesaccarda (AV)

Musica e stand gastronomici in occasione della festa del papà 2025 a Vallesaccarda in provincia di Avellino. Dalle ore 19 in piazza M. Addesa si potrà assistere a una serata legata alla tradizione con il Falò di San Giuseppe, evento che celebra un antico rito, simbolo di protezione e aggregazione per la comunità. Folklore locale, stand gastronomici ed esibizioni musicali della band Tribù Sonore: questo il programma della serata.