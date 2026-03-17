Eventi, sagre e tradizioni in Italia tra cultura, gastronomia e feste locali: ecco le idee e gli appuntamenti per vivere al meglio la Festa del Papà 2026

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iStock Ingressi gratuiti nei musei per i papà il 19 marzo 2026

La Festa del Papà, celebrata il 19 marzo in occasione di San Giuseppe, è una ricorrenza profondamente radicata nella tradizione italiana. Da Nord a Sud, questa giornata si trasforma in un ricco calendario di feste patronali e iniziative dedicate alle famiglie.

Abbiamo così fatto una selezione di eventi da vivere in Italia durante la Festa del Papà 2026.

Festa del Papà nei musei italiani: ingressi speciali il 19 marzo 2026

Anche nel 2026 diversi musei italiani aderiscono alla Festa del Papà con iniziative dedicate, tra cui ingressi gratuiti o ridotti per i papà accompagnati dai figli.

Tra questi, il MUS! Museo di Livigno e Trepalle propone un’attività per famiglie – Caccia agli antichi mestieri – con speciale ingresso gratuito dedicato ai papà (accompagnati dai propri figli).

Anche il Museo Egizio di Torino il 19 marzo 2026 regalerà l’ingresso a tutti i papà con figli paganti. Mentre le Gallerie d’Italia a Milano proporranno un laboratorio per famiglie – Al museo con papà.

Festa di San Giuseppe a Ciavolo, Marsala (TP)

A Ciavolo, contrada del comune di Marsala, torna anche nel 2026 una delle celebrazioni più sentite della Sicilia occidentale. La Festa di San Giuseppe si svolgerà fino al 19 marzo 2026, giorno della Festa del Papà, con un programma che unisce riti religiosi e momenti comunitari.

Tra gli appuntamenti principali ci sono le celebrazioni liturgiche, le processioni e gli incontri dedicati alla tradizione locale. Il 19 marzo l’evento terminerà con giochi pirotecnici.

I fuochi di San Giuseppe a Itri (LT)

Nel Lazio, il borgo di Itri il 19 marzo 2026 torna a ospitare l’evento tanto atteso: i Fuochi di San Giuseppe. Una festa tradizionale che ogni anno anima i rioni della città con grandi falò. Dalle ore 20 i fuochi saranno accesi in dieci diverse location e Itri si trasformerà in un itinerario luminoso e danzante.

Gli elementi chiave di questa festa popolare saranno: prodotti tipici, antiche ricette, musica popolare e attimi da condividere insieme fino a tarda notte.

Sagra di San Giuseppe a Laipacco di Tricesimo (UD)

Il borgo di Laipacco di Tricesimo in Friuli Venezia Giulia propone anche nel 2026 un calendario ricco di eventi nel giorno della Festa del Papà per la sagra dedicata a San Giuseppe.

Il 19 marzo avverrà l’apertura dei chioschi alle ore 17 e a seguire ci sarà la messa solenne dedicata a San Giuseppe e la processione. La serata terminerà con un intrattenimento musicale con la banda cittadina. La festa tradizionale proseguirà poi fino al 22 marzo 2026.

Falò di San Giuseppe a Mattinata (FG)

A Mattinata, in provincia di Foggia, si rinnova uno dei riti più spettacolari del Sud Italia: il Gran Falò di San Giuseppe giunto alla sua 25ª edizione. Il 18 e il 19 marzo 2026 saranno due giorni di tradizioni, spettacoli di musica popolare, giochi pirotecnici, prodotti tipici, appuntamenti culturali e fede.

L’occasione è perfetta da condividere in famiglia per la Festa del Papà 2026.

La Notte dei Falò a Corleto Perticara (PZ)

In Basilicata, Corleto Perticara propone il rito del Falò di San Giuseppe (XI edizione). Questo evento, che si svolgerà il 18 e 19 marzo 2026, è ora insignito del titolo di Patrimonio Immateriale della Comunità.

Due giorni di incontri culturali, spettacolo, festa popolare, laboratori condivisi, poesie dedicate al Papà, intrattenimento musicale, stand gastronomici, degustazione di zeppole tradizionali.

Il 19 marzo 2026 alle ore 19:30 in Piazza Plebiscito avverrà la famosa accensione della grande pira in onore di San Giuseppe, un rito simbolico che ogni anno rinnova l’unione tra la comunità e le sue tradizioni.