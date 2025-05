Fonte: Ufficio Stampa L'aeroporto di Genova si rifà il look per l'estate

La responsabilità degli aeroporti è grande: creare un’impressione positiva e duratura nei viaggiatori. Il momento della partenza e quello dell’arrivo sono importanti per chi fa una vacanza tanto quanto il viaggio stesso. Alcuni aeroporti italiani lo sanno bene ed è per questo che, con l’estate alle porte, si preparano ad accogliere turisti nazionali e internazionali rifacendosi il look e ampliando e migliorando i propri servizi.

La tecnologia è al centro di molti cambiamenti, un aspetto fondamentale per rendere più efficiente il flusso di visitatori che, anche quest’anno, si prospetta molto elevato. Tra le novità più diffuse c’è l’utilizzo degli scanner di ultima generazione, ossia quelli che “vedono” liquidi e apparecchi elettronici senza estrarli dai trolley, come avviene all’aeroporto di Bologna.

Queste tutte le novità che troverete nei principali aeroporti italiani!

Aeroporto di Roma Fiumicino

L’aeroporto di Fiumicino, tra le rotte aeree più trafficate d’Europa, si prepara al grande flusso di viaggiatori inaugurando un nuovo terminal. Il terminal 3 conta oltre 41.000 metri quadrati completamente ristrutturati, ben 150 nuovi banchi check-in e un’infrastruttura moderna ed efficiente. L’area di sicurezza per i voli a rischio elevato è stata dotata di 11 nuovi scanner RX, mentre dal punto di vista estetico è stato riportato alla sua luminosità originale, con maggiore trasparenza visiva e un maggiore uso della luce naturale.

Aeroporto Bergamo Orio al Serio

Dal 28 maggio, l’aeroporto Bergamo Orio al Serio avrà ufficialmente una nuova area check-in, dotata di 22 nuovi banchi e 14 postazioni x-ray di tipo C3 per la verifica dei bagagli a mano. Tra gli investimenti futuri, invece, grazie a un finanziamento del Mimit, l’aeroporto sarà il primo in Italia a dotarsi di un supercomputer dedicato all’Intelligenza Artificiale. Questo permetterà di creare un modello virtuale avanzato pensato per rendere più efficienti e sicure le operazioni di scalo.

Aeroporto di Bologna

Sono molte le novità che riguardano l’aeroporto di Bologna. Entro fine anno verrà aperto il nuovo parcheggio multipiano da 2.200 posti, mentre sono già attivi gli scanner di ultima generazione che permettono di fare i controlli di sicurezza senza togliere liquidi e attrezzature elettroniche come i laptop. Inoltre, nel corso dell’estate 2025, saranno attive due linee di autobus che, combinate con i taxi, permettono di raggiungere facilmente diverse destinazioni come Ravenna (Stazione), Milano Marittima (Piazzale Mantova), Cervia (su richiesta), Cesena (Piazzale dell’Accoglienza), Rimini (Stazione ferroviaria) e Rimini (Viale A. Fada).

Aeroporto di Verona

L’Aeroporto Catullo di Verona, per venire incontro alle necessità e alle potenzialità del territorio, ha ampliato il numero dei banchi accettazione, che passano da 40 a 46, e i gate d’imbarco, da 13 a 19. Inoltre, è stato introdotto un nuovo sistema di ultima generazione per il controllo dei bagagli da stiva e un sistema più innovativo per la facile lettura delle carte d’imbarco.

Aeroporto di Genova

Infine, l’ultimo aeroporto italiano a rifarsi il look in vista dell’estate è quello di Genova che ha appena inaugurato la nuova ala est. Grazie a un grande investimento, ora può incrementare la propria capienza potenziale fino a 3 milioni di passeggeri. Tra i diversi lavori eseguiti citiamo anche i nuovi spazi per il controllo sicurezza, dotati di macchinari di ultima generazione per l’ispezione automatica dei bagagli, tre nuovi gate di imbarco, 250 sedute (di cui 1/3 dotate di prese di alimentazione per i dispositivi elettronici) e un nuovo pontile di imbarco con accesso sul piazzale, completamente climatizzato e dotato di ascensore per accedere alla pista. Nel mentre, l’aeroporto si prepara a un restyling estetico, effettuato mantenendo lo scalo pienamente operativo.