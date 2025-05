Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Aeroplano che sorvola il mare al tramonto

Con l’arrivo dell’estate 2025, milioni di viaggiatori si preparano a volare verso le loro destinazioni preferite in tutta Europa. Il traffico aereo si intensifica nei mesi più caldi dell’anno e aeroporti come Roma Fiumicino, Madrid Barajas e Londra Heathrow tornano ad essere snodi centrali per il turismo internazionale. Ma quali sono le rotte più percorse dai passeggeri nei cieli europei?

In questo articolo analizziamo le dieci rotte aeree internazionali più trafficate d’Europa per l’estate 2025, sulla base della capacità totale di posti disponibili tra il 30 marzo e il 25 ottobre. I dati rivelano non solo le tratte più popolari, ma anche le città e gli aeroporti che giocano un ruolo strategico nel panorama dell’aviazione europea.

Dalle classiche mete del Mediterraneo fino ai collegamenti tra capitali scandinave, passando per l’unica rotta intercontinentale in classifica (New York – Londra), questa panoramica offre uno sguardo aggiornato sulle preferenze di viaggio degli europei – e non solo – nella stagione estiva.

Le 10 rotte aeree più popolari in Europa

Ecco la classifica delle dieci rotte internazionali con la maggiore capacità di programmazione per l’estate 2025. Questa classifica evidenzia la forte domanda di collegamenti tra le principali capitali europee e le destinazioni turistiche più ambite.​

Roma Fiumicino (FCO) – Madrid Barajas (MAD): 1.322.042 posti Lisbona (LIS) – Madrid Barajas (MAD): 1.287.024 posti Copenhagen (CPH) – Oslo Gardermoen (OSL): 1.266.916 posti Düsseldorf (DUS) – Palma di Maiorca (PMI): 1.258.485 posti New York JFK (JFK) – Londra Heathrow (LHR): 1.229.245 posti Dublino (DUB) – Londra Heathrow (LHR): 1.220.720 posti Amsterdam (AMS) – Barcellona (BCN): 1.211.856 posti Barcellona (BCN) – Roma Fiumicino (FCO): 1.191.798 posti Ercan (ECN) – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW): 1.185.380 posti Stoccolma Arlanda (ARN) – Copenhagen (CPH): 1.168.296 posti​

La Spagna al centro del traffico aereo europeo

La Spagna si conferma protagonista nel panorama aereo europeo, con cinque rotte nella top 10 che coinvolgono aeroporti spagnoli. Madrid Barajas è presente in tre delle prime quattro posizioni, sottolineando il suo ruolo cruciale come hub internazionale.

Fonte: iStock

Anche Barcellona El Prat contribuisce significativamente al traffico, collegandosi con importanti città come Roma e Amsterdam. Le performance della rete aeroportuale spagnola riflettono una domanda costante e ben distribuita tra turismo e voli d’affari, sostenuta da una forte presenza di compagnie low cost e tradizionali.

L’unica rotta intercontinentale: New York – Londra

Tra le rotte elencate, l’unica intercontinentale è quella tra New York JFK e Londra Heathrow, con oltre 1,2 milioni di posti disponibili.

Fonte: iStock

Questo collegamento transatlantico evidenzia l’importanza delle relazioni tra Europa e Stati Uniti, sia per motivi di business che turistici. Il volo tra le due metropoli è tra i più redditizi al mondo e viene operato da numerose compagnie con più frequenze giornaliere, rendendolo un punto di riferimento stabile nei flussi globali.

La presenza delle rotte scandinave

Sorprendentemente, due rotte scandinave figurano nella top 10: Copenhagen – Oslo e Stoccolma – Copenhagen.

Questi collegamenti riflettono l’efficienza e la frequenza dei voli nei paesi nordici, facilitando gli spostamenti tra le capitali della regione.

Nonostante le distanze relativamente brevi, l’utilizzo dell’aereo rimane elevato grazie a una rete aeroportuale moderna e a una domanda sostenuta da mobilità lavorativa e interscambi culturali frequenti.

Fonte: iStock

Variazioni delle tariffe aeree rispetto al 2024

Analizzando le tariffe aeree rispetto all’estate 2024, si osserva un aumento dei prezzi sulla maggior parte delle rotte. Tuttavia, alcune eccezioni mostrano una diminuzione delle tariffe:​

Düsseldorf – Palma di Maiorca: riduzione del 25%

Roma – Madrid: lieve calo

Copenhagen – Oslo: lieve calo​

L’aumento più significativo, pari al 37%, si registra sulla rotta Ercan – Istanbul Sabiha Gökçen, indicando una crescente domanda su questa tratta. L’estate 2025 conferma il dinamismo del traffico aereo europeo, con rotte consolidate e nuove tendenze. Dai collegamenti mediterranei ai voli scandinavi, le preferenze dei viaggiatori delineano una mappa sempre più interconnessa e strategica per il turismo internazionale.