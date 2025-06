Non saranno come quelle delle altre isole greche, ma anche le spiagge di Santorini offrono un panorama unico dove rilassarsi e godersi il proprio viaggio

Fonte: iStock La famosa Red Beach

Quando pensate a Santorini, cosa immaginate? Noi pensiamo a case imbiancate a calce, a tramonti infuocati, a paesaggi dai colori diversi. E le spiagge? La sua natura vulcanica ha creato uno scenario composto da un caleidoscopio di spiagge nere, rosse, bianche-grigio, caratterizzate soprattutto da ciottoli che non sempre regalano quei colori che, spesso e volentieri, si trovano facilmente su altre isole della Grecia.

Eppure, anche sull’isola di Santorini non mancano spiagge splendide, ognuna unica a modo suo. Quali sono e come raggiungerle? Noi di SiViaggia vi consigliamo queste!

Spiaggia di Vlychada

Cominciamo la nostra selezione sulle spiagge da non perdere a Santorini con una baia vulcanica ultraterrena che spicca per il suo paesaggio lunare. Stiamo parlando di Vlychada, caratterizzata da particolari formazioni rocciose e dalla sabbia nera che, in contrasto con l’acqua turchese, crea uno scenario davvero pazzesco.

Situata sulla costa meridionale dell’isola, a circa 11 chilometri da Fira, vanta una posizione appartata rappresentando il luogo perfetto per chi è alla ricerca di una location meno affollata rispetto alle famose cittadine. Qui sono presenti anche dei chioschi dove noleggiare lettini e ombrelloni.

Fonte: iStock

Spiaggia di Koloumbos

Piacevolmente incontaminata e frequentata soprattutto dagli abitanti dell’isola, la spiaggia di Koloumbos è il luogo ideale dove godersi il sole greco in tranquillità. Situata nella costa nord-orientale di Santorini, è composta da ciottoli neri e da un paesaggio reso unico dalla presenza di un’imponente scogliera di lava striata che, all’estremità meridionale, offre anche un po’ d’ombra.

Il mare è relativamente caldo grazie alla presenza di un vulcano sottomarino attivo posizionato a circa otto chilometri dalla costa. Nelle giornate limpide, inoltre, potrete avvistare all’orizzonte le isole di Ios, Amorgos e Anafi. Infine, è anche l’unica spiaggia dell’isola dove è consentito il nudismo!

Red Beach

Non stupisce che sia una delle spiagge più affollate: la famosa Red Beach, infatti, vanta alte scogliere color ocra che incorniciano una spiaggia di ciottoli rossastri disseminata di massi, ricordando un paesaggio marziano, ma con l’acqua! Qui potete non solo rilassarvi, ma anche utilizzare il SUP e raggiungere la vicina Akrotiri, uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo orientale.

La spiaggia può essere raggiunta in barca oppure percorrendo a piedi un sentiero piuttosto scosceso per circa 10 minuti. Sulla spiaggia si possono noleggiare anche sdraio e ombrelloni.

Perissa Beach

Perissa, le cui acque sono state premiate con la Bandiera Blu, è un’altra tipica spiaggia vulcanica di Santorini e, grazie al mare calmo e alla presenza di numerosi servizi, attrae soprattutto famiglie. Qui, oltre a fare il bagno, potrete assaporare le specialità locali nelle numerose taverne o curiosare tra i negozi di souvenir situati proprio nelle stradine dietro la spiaggia.

Alle spalle della spiaggia, inoltre, si erge imponente il vasto monte Mesa Vouno, la cui cima è dominata dalle rovine di Thira raggiungibili percorrendo un sentiero che parte proprio da Perissa. Durante i mesi estivi, vi consigliamo di percorrerlo nelle fresche ore del mattino.

Fonte: iStock

Kamari Beach

Kamari è una delle spiagge più lunghe di Santorini, oltre che una delle più organizzate. Il mare è generalmente tranquillo e l’acqua pulita, perfetto per nuotare in sicurezza. Qui, troverete tutti i comfort necessari come taverne, bar e ristoranti. Sfortunatamente non vedrete il tramonto, mentre se siete persone mattiniere potrete godervi una splendida alba.

White Beach

Con White Beach, invece, come avrete immaginato dal nome, cambiamo tonalità nei colori del paesaggio. Qui, infatti, potrete rilassarvi circondati da maestose scogliere di roccia vulcanica bianca che si ergono a picco sul mare creando un contrasto mozzafiato con l’intenso blu dell’Egeo e la sabbia scura. Il nome è legato solamente alle formazioni rocciose perché la spiaggia, come le altre dell’isola, è composta da ciottoli scuri.

In generale, si tratta di una spiaggia bellissima perché incontaminata considerando che è principalmente raggiungibile via mare. L’atmosfera è generalmente più tranquilla e appartata, ideale per chi cerca un’oasi di pace e desidera immergersi nella bellezza naturale più selvaggia di quest’isola della Grecia.

Mesa Pigadia

Poco distante dalle famose Red Beach e White Beach, la spiaggia di Mesa Pigadia è molto particolare perché qui, sulle scogliere calcaree, vedrete anche i tipici capanni dei pescatori, dai colori vivaci, utilizzati per riporre le barche durante i mesi invernali. Protetta dal vento del nord, questa spiaggia è perfetta anche per chi pratica snorkeling: i più avventurosi possono persino nuotare attraverso una grotta marina per raggiungere la vicina White Beach!

Potete raggiungerla in due modi: o percorrendo una strada sterrata relativamente agevole situata sulla costa sud-occidentale di Santorini o prendere una barca dalla spiaggia di Akrotiri.

Come raggiungere Santorini

L’isola di Santorini è facilmente raggiungibile dall’Italia in aereo o in nave. Sono diverse le compagnie aeree, anche low cost, che collegano i nostri aeroporti con quello nazionale dell’isola. In alternativa, è possibile arrivarci in nave: il porto di riferimento è quello di Atninios, situato sulla costa est dell’isola, dove arrivano i traghetti in partenza sia da Atene che da altre isole.