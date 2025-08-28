EasyJet offre 20.000 posti a meno di 26 euro per scoprire città come Atene e Barcellona e godersi ancora l’estate tra storia, cultura e panorami mozzafiato

iStock Skyline di Atene

L’estate sta volando via, ma non è detto che si debba lasciar scappare. Con easyJet, si può approfittare di 20.000 posti scontati a meno di 26 euro. Un’ultima occasione per inseguire un’altra vacanza prima che la stagione finisca. La compagnia low cost rende la prossima esperienza di viaggio più accessibile e conveniente, offrendo tariffe vantaggiose per numerose destinazioni.

Che si voglia scoprire città iconiche, rilassarsi sulle coste soleggiate o esplorare mete storiche, easyJet permette di farlo senza spendere una fortuna. Grazie ai voli frequenti da diverse città italiane, si possono raggiungere rapidamente capitali culturali, località balneari e città piene di fascino, ottimizzando tempo e budget.

Prenotare è semplice: selezionare le date, scegliere il volo più conveniente e prepararsi a partire alla scoperta di nuove esperienze.

Approfittare di queste offerte significa vivere momenti indimenticabili, organizzare il viaggio secondo i propri sogni e godersi ogni attimo della vacanza.

Che si stia progettando un weekend culturale ad Atene, una fuga rilassante a Barcellona o una vacanza tra mare e storia a Dubrovnik, easyJet permette di partire subito, continuando a vivere l’estate fino all’ultimo giorno, e anche oltre.

Da Milano Malpensa ad Atene: tra storia millenaria e fascino mediterraneo

Atene è una città che combina storia millenaria e vita moderna. Dalla maestosa Acropoli ai musei ricchi di reperti archeologici, ogni angolo della capitale della Grecia racconta la sua lunga e affascinante storia.

Le stradine del centro storico offrono taverne tradizionali dove assaporare la cucina locale, mentre i quartieri più vivaci come Plaka e Monastiraki permettono di immergersi nell’atmosfera cittadina tra negozi, mercati e caffè all’aperto.

Grazie ai voli diretti da Milano Malpensa, raggiungere Atene è facile, veloce ed economico. La partenza di mercoledì 10 settembre costa solo 22,49 euro.

Da Milano Linate a Barcellona: colori, arte e vibrazioni catalane

Barcellona è una città dalle mille sfaccettature, famosa per la sua architettura unica firmata Gaudí e per le strade vivaci piene di arte e colori. Passeggiando lungo La Rambla o esplorando il quartiere gotico, si possono scoprire negozi, ristoranti e mercati tipici.

La costa offre anche splendide spiagge, ideali per rilassarsi dopo una giornata di visite, e una vita notturna attiva che accontenta chiunque voglia divertirsi fino a tarda sera.

Volare da Milano Linate a Barcellona permette di organizzare facilmente sia brevi weekend che soggiorni più lunghi, senza dover rinunciare al comfort e al risparmio. La partenza di mercoledì 24 settembre costa solo 21,49 euro.

Da Napoli a Dubrovnik: la magia della “Perla dell’Adriatico” tra mare e storia

Dubrovnik, conosciuta come la “Perla dell’Adriatico”, affascina con le sue mura medievali e il mare cristallino che la circonda. Passeggiare lungo le stradine lastricate, ammirare le torri e le chiese antiche, o semplicemente rilassarsi sul lungomare regala un’esperienza unica.

iStock

La città offre anche opportunità per escursioni in barca, sport acquatici e visite ai dintorni, rendendo ogni viaggio vario e stimolante.

I voli diretti da Napoli a Dubrovnik sono economici grazie all’offerta easyJet – la partenza di mercoledì 24 settembre costa solo 23,49 euro – e rendono questa meta facilmente raggiungibile per chi desidera combinare cultura, relax e avventura in un’unica vacanza.