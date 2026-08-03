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iStock/Getty Images Dove vanno in vacanza i reali quest’estate, Palma di Maiorca scelta da Letizia e Felipe di Spagna

Anche chi porta la corona, ad agosto, cerca un po’ di relax tra mare e montagna. C’è chi torna sempre nello stesso castello, quasi per abitudine, e chi invece si sposta di Paese in Paese in cerca di qualcosa di diverso. Questa stagione, a far discutere sono soprattutto due rientri: quello di un sovrano che per otto anni aveva scelto l’esilio, e quello dei duchi di Sussex, ricomparsi in Europa dopo la lunga parentesi americana. Skytg24 ha svelato, residenza per residenza, dove si trovano in queste settimane di vacanza le famiglie reali del continente.

La famiglia reale inglese, tra Scozia e Balmoral

Il Regno Unito, come ogni anno, resta il caso più seguito dai tabloid. Tra l’Aberdeenshire e il Northamptonshire, stavolta la famiglia reale si è divisa su più fronti, e non tutti hanno scelto lo stesso indirizzo.

Carlo e Camilla, rifugio a Balmoral

Anche quest’estate il re e la regina consorte tornano a Balmoral. Dal 9 agosto la tenuta dell’Aberdeenshire chiuderà le porte al pubblico per lasciare spazio alla coppia, anche se, stando ad alcuni tabloid britannici, i due sarebbero arrivati molto prima. Alcuni avvistamenti li collocherebbero infatti nel castello già a luglio. Balmoral, però, non è la residenza ufficiale scozzese dei sovrani: è una proprietà privata usata soprattutto durante i mesi estivi. Il ruolo istituzionale spetta al palazzo di Holyroodhouse, nel cuore di Edimburgo.

William e Kate, al completo in Scozia

A Balmoral la famiglia reale comincia già a riunirsi. William, Kate e i tre figli hanno raggiunto Carlo e Camilla, mentre resta da capire se con loro ci sia anche Otto, il cocker spaniel color cioccolato di casa. Può sembrare un particolare da poco, ma per gli osservatori reali basta a rendere ancora più interessante il soggiorno tra boschi, brughiere e riserve di caccia.

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Harry e Meghan, tra l’Inghilterra e il Portogallo

Non solo Scozia: anche Harry e Meghan avrebbero trascorso parte dell’estate in Europa. Alcune immagini condivise dalla duchessa sui social sembrerebbero scattate ad Althorp, la storica tenuta della famiglia Spencer.

La coppia e i figli sarebbero stati ospitati dallo zio Charles, fratello di Diana, prima di spostarsi in Portogallo. Destinazione Melides, località a sud di Lisbona dove i Sussex hanno acquistato una proprietà nel 2023.

Palma di Maiorca per i reali spagnoli

Felipe e Letizia hanno rispettato la tradizione scegliendo ancora una volta Palma di Maiorca per le vacanze estive. A far parlare di sé, però, è stato soprattutto Juan Carlos. L’ex sovrano è tornato nella residenza dei Borbone dopo otto anni lontano dalla Spagna e un esilio volontario a Dubai segnato da scandali e polemiche. Arrivato da Ginevra, ha rivisto la moglie Sofia, con cui non trascorreva del tempo nella casa di famiglia da parecchi anni, e ha pranzato nella tenuta insieme alle figlie Elena e Cristina.

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Danimarca, i principi scelgono i festival musicali

Tra concerti, folla e musica dal vivo, anche i giovani reali danesi si concedono un’estate con momenti di relax. Christian, Isabella, Vincent e Josephine hanno scelto di staccare la spina dagli impegni godendosi un po’ di informalità ai festival musicali di Smukfest e Musik i Lejet.

Le principesse dei Paesi Bassi scelgono la Grecia

Per Amalia, Alexia e Ariane le vacanze sarebbero iniziate a Schiphol. Le 3 principesse hanno scelto la celebre villa sull’Egeo a Kranidi per un po’ di meritato relax. Willem-Alexander la acquistò nel 2012, quando era ancora principe ereditario, per circa 4,5 milioni di euro. Una residenza da 4mila metri quadrati, completa di piscina, campo da tennis, spiaggia privata e accesso diretto a un piccolo porto riservato.

La famiglia reale belga si rilassa in Francia

Per la famiglia reale belga le vacanze avrebbero ancora una volta il profumo dell’Atlantico. La meta scelta sarebbe l’Île d’Yeu, piccola isola nel Golfo di Guascogna dove i sovrani possiedono una casa dal 2009. A far notizia, però, non sono stati ricevimenti o occasioni ufficiali, ma Elisabetta in bicicletta tra le stradine dell’isola: un’immagine quotidiana che ha fatto subito il giro dei media.

I reali di Monaco in Costa Azzurra

Niente lunghe ferie per Alberto di Monaco e la sua famiglia. Quest’anno i Grimaldi sono rimasti nei dintorni del Principato, concedendosi solo qualche breve uscita tra le località della Costa Azzurra e Mentone. Vacanze ridotte, dunque, ma senza rinunciare a qualche giornata lontano dagli impegni ufficiali.

La famiglia reale svedese sull’isola di Öland

Carlo XVI Gustavo e la regina Silvia hanno invece scelto ancora una volta Solliden Palace, sull’isola di Öland. Con le sue pareti bianche, lo stile italiano e i grandi giardini fioriti, la residenza è uno dei simboli dell’estate reale svedese. Ogni anno apre anche ai visitatori, tra eventi e passeggiate ormai diventati un vero rito locale.