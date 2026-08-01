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iStock Il paradiso di Calo des Moro, Maiorca

Alcune spiagge conquistano per la loro ampiezza, altre per i servizi, altre ancora per la comodità che rende facile immaginare un’intera giornata al sole senza pensieri: poi c’è Caló des Moro, per cui è sufficiente uno sguardo dall’alto, prima ancora di scendere verso l’acqua, per capire perché sia diventata una delle più desiderate di Maiorca.

Nel 2026, è stata anche inserita nella classifica delle migliori spiagge d’Europa di World’s 50 Best Beaches, a conferma del fascino assoluto di uno degli angoli più fotografati e amati delle Baleari, una caletta fragile, spettacolare e selvaggia, da raggiungere con un po’ di pazienza e da rispettare con grande attenzione.

Indicata in castigliano anche come Cala del Moro, si svela nel comune di Santanyí, a circa 9 chilometri dal centro, incastonata in una conca naturale, abbracciata da pareti rocciose a strapiombo nelle quali si aprono anche piccole grotte. Tutt’intorno, pini, cespugli e ginestre, mentre il mare crea una tavolozza turchese che ha reso celebre la spiaggia ben oltre i confini dell’isola.

Caló des Moro, la cala più famosa e desiderata di Maiorca

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A detta di molti, Caló des Moro è la spiaggia più bella di Maiorca. Di certo è una di quelle immagini che sembrano fatte appositamente per alimentare il desiderio di partire: acqua trasparente, rocce chiare, fondali luminosi, pareti naturali e la sensazione quasi irreale di piscina naturale affacciata sul Mediterraneo.

Non si tratta di una spiaggia da grandi numeri (anche se negli ultimi anni è stata presa d’assalto da viaggiatori, fotografi e curiosi) bensì di una cala raccolta, dove lo spazio sulla sabbia può diventare molto limitato, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore centrali della giornata.

Il mare è il vero protagonista: limpido, trasparente, quasi sempre calmo quando le condizioni sono favorevoli, passa dal celeste chiarissimo al turchese più intenso e crea un effetto scenografico che ricorda davvero una piscina. Dall’alto, prima della discesa, il colpo d’occhio è straordinario: l’acqua sembra brillare tra le rocce, mentre la piccola striscia di candida sabbia appare come un rifugio naturale protetto dal resto del mondo.

Come arrivare a Caló des Moro

Parte del fascino di Caló des Moro è legata anche al suo accesso non immediato: infatti, è isolata e immersa nella natura, e l’ultimo tratto va percorso a piedi con scarpe comode, attenzione e un minimo di prudenza.

Partendo da Palma di Maiorca, occorre seguire la Ma-19 in direzione Llucmajor, proseguire verso Campos e poi seguire le indicazioni per Cala Llombards e quindi per l’area di accesso a Caló des Moro e Cala S’Almunia. Il parcheggio è a circa un chilometro dalla cala, nella zona di Sa Comuna, e da lì inizia il tratto pedonale.

La camminata dura circa 15-20 minuti in una cornice molto suggestiva. Si procede fino a una scalinata immersa nella vegetazione, per poi raggiungere il sentiero che corre lungo la parete rocciosa laterale alla spiaggia: ed è proprio durante questo tratto che Caló des Moro si svela piano piano dall’alto, con il mare turchese incastonato tra le rocce e la piccola cala quasi nascosta.

La discesa finale verso la spiaggia è piuttosto ripida e può risultare scivolosa, soprattutto con scarpe non adatte o nelle ore di maggiore affollamento. Non è un accesso comodo per tutti e non è adatto a carrozzine e passeggini, per questo è importante arrivare preparati, portare con sé solo il necessario e affrontare il percorso senza fretta.