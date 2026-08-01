Alla scoperta di Caló des Moro, piscina naturale più bella di Maiorca

Caló des Moro è la cala gioiello di Maiorca, una piscina naturale premiata tra le spiagge più belle d’Europa

Foto di Flavia Cantini

Flavia Cantini

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Alla scoperta di Caló des Moro, piscina naturale più bella di Maiorca
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Il paradiso di Calo des Moro, Maiorca
Dove si trova Caló des Moro? Quali sono le migliori spiagge di Maiorca? Cosa visitare nelle Baleari?

Alcune spiagge conquistano per la loro ampiezza, altre per i servizi, altre ancora per la comodità che rende facile immaginare un’intera giornata al sole senza pensieri: poi c’è Caló des Moro, per cui è sufficiente uno sguardo dall’alto, prima ancora di scendere verso l’acqua, per capire perché sia diventata una delle più desiderate di Maiorca.

Nel 2026, è stata anche inserita nella classifica delle migliori spiagge d’Europa di World’s 50 Best Beaches, a conferma del fascino assoluto di uno degli angoli più fotografati e amati delle Baleari, una caletta fragile, spettacolare e selvaggia, da raggiungere con un po’ di pazienza e da rispettare con grande attenzione.

Indicata in castigliano anche come Cala del Moro, si svela nel comune di Santanyí, a circa 9 chilometri dal centro, incastonata in una conca naturale, abbracciata da pareti rocciose a strapiombo nelle quali si aprono anche piccole grotte. Tutt’intorno, pini, cespugli e ginestre, mentre il mare crea una tavolozza turchese che ha reso celebre la spiaggia ben oltre i confini dell’isola.

Caló des Moro, la cala più famosa e desiderata di Maiorca

Veduta panoramica di Calo des Moro, Maiorca
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Tutto il fascino di Calo des Moro a Maiorca

A detta di molti, Caló des Moro è la spiaggia più bella di Maiorca. Di certo è una di quelle immagini che sembrano fatte appositamente per alimentare il desiderio di partire: acqua trasparente, rocce chiare, fondali luminosi, pareti naturali e la sensazione quasi irreale di piscina naturale affacciata sul Mediterraneo.

Non si tratta di una spiaggia da grandi numeri (anche se negli ultimi anni è stata presa d’assalto da viaggiatori, fotografi e curiosi) bensì di una cala raccolta, dove lo spazio sulla sabbia può diventare molto limitato, soprattutto nei mesi estivi e nelle ore centrali della giornata.

Il mare è il vero protagonista: limpido, trasparente, quasi sempre calmo quando le condizioni sono favorevoli, passa dal celeste chiarissimo al turchese più intenso e crea un effetto scenografico che ricorda davvero una piscina. Dall’alto, prima della discesa, il colpo d’occhio è straordinario: l’acqua sembra brillare tra le rocce, mentre la piccola striscia di candida sabbia appare come un rifugio naturale protetto dal resto del mondo.

Come arrivare a Caló des Moro

Parte del fascino di Caló des Moro è legata anche al suo accesso non immediato: infatti, è isolata e immersa nella natura, e l’ultimo tratto va percorso a piedi con scarpe comode, attenzione e un minimo di prudenza.

Partendo da Palma di Maiorca, occorre seguire la Ma-19 in direzione Llucmajor, proseguire verso Campos e poi seguire le indicazioni per Cala Llombards e quindi per l’area di accesso a Caló des Moro e Cala S’Almunia. Il parcheggio è a circa un chilometro dalla cala, nella zona di Sa Comuna, e da lì inizia il tratto pedonale.

La camminata dura circa 15-20 minuti in una cornice molto suggestiva. Si procede fino a una scalinata immersa nella vegetazione, per poi raggiungere il sentiero che corre lungo la parete rocciosa laterale alla spiaggia: ed è proprio durante questo tratto che Caló des Moro si svela piano piano dall’alto, con il mare turchese incastonato tra le rocce e la piccola cala quasi nascosta.

La discesa finale verso la spiaggia è piuttosto ripida e può risultare scivolosa, soprattutto con scarpe non adatte o nelle ore di maggiore affollamento. Non è un accesso comodo per tutti e non è adatto a carrozzine e passeggini, per questo è importante arrivare preparati, portare con sé solo il necessario e affrontare il percorso senza fretta.

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