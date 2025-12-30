Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il 2025? Un anno che i viaggiatori non dimenticheranno facilmente. Le vacanze sono state esperienze autentiche, emozioni, storie da portare a casa.

Con così tante opzioni là fuori, come si fa a scegliere? È qui che entra in gioco la classifica Travelers’ Choice Best of the Best di Tripadvisor frutto di milioni di recensioni lasciate da chi quei posti li ha vissuti davvero, nell’arco di un anno intero. Il risultato? Una mappa dei desideri che parla chiaro: città che pulsano di vita, isole che sembrano uscite da uno screensaver, capitali dove la cultura si respira a ogni angolo e destinazioni immerse nella natura per chi cerca aria pulita, adrenalina o semplicemente un po’ di pace.

Le italiane in classifica

L’Italia brilla con due presenze di peso. La Sicilia si piazza quarta, grazie a un mix irresistibile di cucina territoriale, paesaggi mediterranei e patrimonio storico. Resistere alla rosticceria e ai piatti tipici è impossibile ma sono le città barocche, i templi e la storia a lasciare il segno.

Roma è sesta in classifica, ma in fondo lo sapevamo già. La Città Eterna conquista come sanno fare solo i grandi classici: ti perdi tra piazze che hai visto mille volte in foto e che dal vivo sono un’altra cosa, mercati chiassosi, monumenti che non hanno bisogno di presentazioni. Il bello di Roma è che l’arte non sta chiusa nei musei ma è ovunque, mescolata alla vita di tutti i giorni. La carbonara della trattoria storica convive con i ristoranti che la reinterpretano, e ogni quartiere aggiunge un capitolo a un romanzo che non finisce mai.

Le destinazioni più popolari del mondo nel 2025

In cima alla classifica 2025 si posiziona Londra, metropoli caleidoscopica dove stili, quartieri e ritmi cambiano a ogni angolo. Arriva seconda Bali, cartolina vivente tra spiagge, templi e jungle vibes, ma non priva di lati oscuri. Completa il podio Dubai, che fonde futuro e tradizione con un’offerta spettacolare. Subito dopo, quarta classificata è la Sicilia, seguita dall’eterna Parigi. Il messaggio è chiaro: nel 2025 vincono le destinazioni capaci di offrire identità, emozioni e storie autentiche.

Hanoi, settima, è quel posto dove antico e moderno convivono senza conflitti. Marrakech, ottava, ti avvolge con le sua medina labirintica e i giardini che sembrano oasi segrete. E Creta, nona? Un tuffo nel mito, letteralmente: qui il mare sa di leggende.

Bangkok chiude la top ten e non poteva essere altrimenti: templi dorati che luccicano al sole e street food che vale il viaggio da solo.

Poi c’è Hoi An, undicesima, con i suoi ritmi lenti e quelle lanterne che di sera trasformano tutto in una cartolina. Barcellona, dodicesima, non ha bisogno di presentazioni: energia creativa a ogni angolo, dal Gòtic alla Barceloneta. Cusco, tredicesima, ti porta dritto nel cuore delle Ande e della civiltà Inca. Siem Reap, quattordicesima, vive e respira attorno ad Angkor, un luogo che le foto non rendono mai abbastanza. E Lisbona, quindicesima? Luce dorata, azulejos ovunque e l’oceano che ti ricorda che il mondo è grande.

Tra le isole, Phuket sedicesima e Maiorca diciannovesima parlano di mare e outdoor, mentre le Maldive restano sinonimo di vacanze da sogno. Le grandi città globali non mancano: Istanbul diciassettesima è un ponte tra mondi; New York diciottesima è inesauribile; Edinburgo ventesima brilla per cultura e festival.

Chiude la top 25 un mosaico di esperienze: Kathmandu ventunesima per spiritualità e trekking, Nuova Delhi ventiduesima per contrasti e storia, Cancun ventiquattresima per mare e Maya, e Mauritius venticinquesima per natura e resort life.

