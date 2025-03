Le ville storiche del Veneto si trasformano in location artistiche per il festival Design in Villa

Fonte: iStock Il castello di Thiene, tra le dimore storiche del festival

È un percorso esperienziale quello offerto dal festival Design in Villa che si terrà nei fine settimana dal 15 marzo al 6 aprile 2025. Qui, sette artisti faranno rivivere sette dimore storiche del Veneto trasformandole in scenari d’eccezione e, allo stesso tempo, raccontando il proprio percorso artistico in un modo nuovo, creativo e originale.

Organizzato da Dimore Amiche del Veneto, con il patrocinio dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Veneto, il festival nasce con l’obiettivo di creare un ponte tra arte, cultura, tradizione e il design italiano. In questo contesto, sei ville e un castello apriranno le loro porte ai visitatori e, a ognuna di queste dimore, verrà associato un designer il quale, attraverso le sue creazioni, racconterà il proprio percorso progettuale e creativo.

Il festival Design in Villa

Il festival Design in Villa si terrà nei fine settimana del 15-16, 22-23, 29-30 marzo e del 5-6 aprile 2025 ed esalterà la bellezza, attraverso il design, di sette dimore storiche del Veneto. Il Castello di Thiene, Villa Angarano, Villa Sagramoso Sacchetti, Parco Frassanelle, Villa Valmarana ai Nani, Villa da Schio e Villa Rosa saranno le protagoniste insieme agli artisti Massimo Barbierato, Gaetano Di Gregorio, Giulio Gianturco, Ivdesign, KANZ, Nicola Tessari e ZPSTUDIO.

I palazzi storici sono scrigni preziosi che custodiscono un importante passato senza però chiudersi in se stessi ma, al contrario, confrontandosi con il moderno. Ed è proprio questo il concetto al centro del festival, la cui idea è quella di unire le storie di nobili famiglie con l’eccellenza del design italiano creando un ponte fra passato e futuro. Ad accomunare questi due mondi, infatti, è la volontà condivisa di sostenere e valorizzare l’artigianato italiano in modi sempre nuovi, mescolando tradizione e innovazione.

Il programma del festival

Partecipando a Design in Villa avrete l’opportunità di immergervi in un racconto unico dedicato a uno stile di vita che dura da ben 600 anni. Le sette dimore coinvolte racconteranno la propria storia non solo attraverso i loro scenari unici, composti da castelli medievali, parchi secolari e saloni affrescati, ma anche mescolandosi con i racconti dei designer che le trasformeranno nel palcoscenico ideale in cui mostrare le proprie idee, tecniche e creazioni.

Il festival è suddiviso in quattro settimane:

15/16 marzo : Castello di Thiene e Villa da Schio con i designer Massimo Barbierato e ZP Studio;

: Castello di Thiene e Villa da Schio con i designer Massimo Barbierato e ZP Studio; 22/23 marzo : Villa Frassanelle e Villa Rosa con Ivdesign e KANZ Architetti;

: Villa Frassanelle e Villa Rosa con Ivdesign e KANZ Architetti; 29/30 marzo : Villa Angarano Bianchi Michiel e Villa Sagramoso Sacchetti con Giulio Gianturco e Gaetano di Gregorio;

: Villa Angarano Bianchi Michiel e Villa Sagramoso Sacchetti con Giulio Gianturco e Gaetano di Gregorio; 5/6 aprile: Villa Valmarana ai Nani – Il Bosco con Nicola Tessari.

Il Castello di Thiene con Massimo Barbierato

Il Castello di Thiene è la dimora privata dei Conti Thiene, che qui risiedono e che con passione ne custodiscono e valorizzano il patrimonio. Si tratta di un edificio gotico del XV secolo, un esempio straordinario di villa pre-palladiana che associa le caratteristiche del castello a quelle del palazzo veneziano e, in particolare, della “casa-fondaco”, ossia un’abitazione e magazzino/luogo di commercio.

L’artista associato al castello è Massimo Barbierato, designer e architetto di fama internazionale, noto per il suo approccio innovativo alla materia e alla forma. In occasione dell’evento, approfondirà il suo progetto dedicato al vetro borosilicato e alla narrazione dei luoghi e degli strumenti che lo modellano.

Villa da Schio e ZP Studio

Contornata da meravigliosi giardini con grandi viali di piante secolari, Villa da Schio è sicuramente una delle ville più belle del Veneto. Il complesso fu fatto costruire dalla famiglia Piovene nella seconda metà del ‘600, passando successivamente per eredità alla famiglia da Porto e infine alla famiglia da Schio, l’attuale proprietaria. Oggi, la villa è una location esclusiva utilizzata per eventi privati quali matrimoni, meeting, feste e ricevimenti.

Per il festival è associata a ZP Studio, un atelier di design e architettura fiorentino specializzato nella realizzazione di oggetti in piccola serie creati in collaborazione con artigiani e piccole aziende del territorio toscano.

Villa Frassanelle e Ivdesign

Situata sulle pendici settentrionali del Parco Regionale dei Colli Euganei, vicino a Venezia, Villa Frassanelle è una dimora storica risalente al XIII secolo e appartenente ai conti Papafava dei Carraresi, discendenti dai da Carrara, signori di Padova dal 1318 al 1405. All’interno della tenuta, di circa 200 ettari, ci sono la villa padronale neoclassica con le sue grotte, visitabile su appuntamento, e un parco secolare di 60 ettari.

Associato alla villa è Ivdesign, un laboratorio artigianale dedito alla progettazione e realizzazione di oggetti unici e pezzi di design che rispondono, con creatività, alle esigenze quotidiane e abitative dell’uomo.

Villa Rosa e KANZ Architetti

Questa è una meravigliosa residenza del 1700 immersa tra i dolci pendii dei colli Euganei, circondata da un parco storico e da vigneti. Conosciuta anche come “Villa delle Rose” vanta non solo sale bellissime, utilizzate oggi come location per eventi, e una scuderia, ma anche rigogliosi giardini settecenteschi circostanti.

Associato alla villa è KANZ Architetti, uno studio di progettazione con base a Venezia specializzato anche nel restauro di architetture residenziali. Lo studio lavora a stretto contatto con artigiani del territorio per apprenderne la storia e le tecniche.

Villa Angarano Bianchi Michiel e Giulio Gianturco

Villa Angarano è una maestosa villa palladiana situata a Bassano del Grappa, appartenente e tutt’ora abitata dalle sorelle Bianchi Michiel, discendenti da un’antica famiglia Dogale. Dal 1996, la villa è inclusa nella lista dei siti italiani Patrimonio dell’UNESCO.

La villa è associata a Giulio Gianturco, un artista nel creare oggetti con l’acciaio inossidabile da introdurre come pezzi di design all’interno delle abitazioni.

Villa Sagramoso Sacchetti e Gaetano di Gregorio

Questa è una dimora Sanmicheliana del XVI secolo sorta su uno scenografico promontorio che domina la val d’Adige e la Valpolicella. Il salone centrale, con il salotto affrescato e la biblioteca, insieme al giardino e a una parte del parco, rappresentano una cornice esclusiva dove organizzare eventi di piccola dimensione, immersi in un’atmosfera da casa privata.

Associato alla villa è Gaetano di Gregorio, architetto, ceramista e designer, impegnato nel progettare e realizzare pezzi artigianali in piccole serie sfruttando soprattutto le potenzialità di un materiale come l’argilla.

Villa Valmarana ai Nani e Nicola Tessari

Infine, l’ultima villa in programma è Villa Valmarana ai Nani, una delle più significative dimore venete del ‘700, interamente affrescata da Giambattista e Giandomenico Tiepolo nel 1757. Il complesso è costituito dalla Palazzina, la Foresteria, il Portico, la Scuderia e da un parco storico di grande rilievo composto da diversi giardini.

L’artista che esibirà le sue opere nella villa è Nicola Tessari, esperto nella creazione di opere in legno massello, dai mobili agli oggetti di uso comune.