100 presepi hanno trasformato questo borgo in un museo a cielo aperto

C’è sempre un buon motivo per organizzare un viaggio in questo periodo e per raggiungere tutte quelle destinazioni che nel mese di dicembre si trasformano in cartoline di immensa bellezza. Luci scintillanti, profumi inebrianti, alberi maestosi e decorazioni sontuose e poi, ancora, installazioni luminose, mercatini e presepi: è il miracolo del Natale che prende vita attraverso le tradizioni più autentiche dell’Avvento.

Organizzare un viaggio in queste settimane, dicevamo, è sempre un’ottima idea, soprattutto per chi desidera perdersi e immergersi in tutte quelle atmosfere che sembrano uscite da una favola natalizia. Capitali europee, città d’arte, metropoli popolose e piccoli borghi: i luoghi da raggiungere sono davvero tantissimi e tutti sono destinati a incantare.

Tuttavia non c’è bisogno di andare dall’altra parte del mondo per toccare con mano la magia perché anche l’Italia si è appropriata dello spirito natalizio. E lo ha fatto anche Sutrio, l’antico borgo montano del Friuli, che grazie alla presenza di oltre 100 presepi si è trasformato in un museo a cielo aperto ed è bellissimo.

Bentornati a Sutrio, dove la magia del Natale prende vita

Il nostro viaggio di oggi ci porta tra le bellezza del Friuli-Venezia Giulia, al cospetto di un piccolo gioiello incastonato nel cuore della Carnia. Ci troviamo a Sutrio, un antico borgo montano abitato da poco più di 1.000 anime che hanno il compito di preservare e tramandare le storie e le antiche tradizioni del territorio. Molte di queste possono essere scoperte proprio lì, tra le viuzze del centro storico dove sorgono botteghe artigiane.

Organizzare un viaggio a Sutrio, in ogni periodo dell’anno e in ogni stagione, è davvero un’esperienza irrinunciabile, soprattutto per gli amanti della natura e per tutti coloro che desiderano vivere avventure a ritmo slow circondati da paesaggi mozzafiato. Ma raggiungere il borgo adesso permetterà a chiunque di perdersi e immergersi nelle atmosfere più autentiche del Natale.

Dall’8 dicembre, infatti, il piccolo paese ospiterà una delle manifestazioni più suggestive dello Stivale, stiamo parlando di Borghi e Presepi a Sutrio, una rassegna natalizia che prenderà vita tra i monti della Carnia che trasformerà l’intero territorio in un museo natalizio a cielo aperto.

Presepi nel borgo: un museo natalizio a cielo aperto

A partire dall’8 dicembre, e fino al 7 gennaio, presepi di diverse dimensioni e forme popoleranno le strade e le vie dell’antico borgo di Sutrio alle pendici del monte Zoncolan per dare il via a una delle rassegne più magiche del Bel Paese.

Saranno oltre 100 le creazioni artigianali a tema natività, realizzate in legno e altri materiali, che verranno collocate nei cortili, nelle piazze, lungo le stradine lastricate e sotto i portici, e che trasformeranno il borgo in un museo a cielo aperto. A fare da cornice ai presepi, poi, ci saranno addobbi e decorazioni sontuose, grandi alberi di Natale in legno creati dagli artigiani del paese, e luci e installazioni luminose.

Cuore della manifestazione è il grande Presepe che lo scorso anno è stato esposto in Piazza San Pietro a Roma e che adesso è tornato a Sutrio. Situato nel centro storico del borgo, questo segnerà il punto di partenza della rassegna e di una passeggiata delle meraviglie che condurrà alla scoperta degli altri 100 presepi.

Insieme a lui anche il Presepe di Teno, una delle attrazioni più celebri del borgo, che porta la firma del maestro artigiano Gaudenzio Straulino che ha lavorato per 30 anni alla sua realizzazione. Questo presepe riproduce in miniatura gli usi e i costumi tradizionali del paese che vengono animati grazie ad una serie di perfetti ingranaggi meccanici.

La rassegna Borghi e Presepi a Sutrio, inoltre, sarà affiancata da tutta una serie di appuntamenti che porteranno in scena tradizione e folklore che consentiranno di scoprire le usanze del paese tramandate da generazioni.