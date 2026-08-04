Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF Estate 2026, le mete scelte dagli italiani

Molti studi cercano di darci un quadro di ciò che sta accadendo in fatto di ferie estive. Dove vanno gli italiani in vacanza quest’estate? In base ai dati di prenotazioni si fanno previsioni e si stilano statistiche. Ma non tutti spiegano anche come vanno in vacanza.

Perché non sono solo le mete scelte a darci un’idea dei trend di viaggio, ma anche la tipologia di vacanza prenotata ci fa capire come stanno cambiando le esigenze dei nostri connazionali, indipendentemente dall’età.

A fare un quadro del cambiamento osservato proprio in vista delle vacanze estive 2026 (ma non solo) è uno studio condotto da Bluvacanze, che in Italia conta ben 900 agenzie viaggi. Ecco cosa è emerso dall’Osservatorio Bluvacanze per l’estate 2026 (sono state calcolate le partenze di giugno/settembre, che rappresenta il 40% dei viaggi annuali degli italiani).

Le mete top dell’estate 2026

Un piccolo sguardo alle mete di tendenza ovviamente ci vuole, per capire anche come sono cambiate le prenotazioni dei viaggi. Ecco allora che secondo l’Osservatorio Bluvacanze, in agenzia di viaggio le destinazioni sul podio quest’estate sono al primo posto l’Italia, seguita al secondo dalle crociere, mentre sul terzo gradino si posiziona l’Egitto, che comprende sia il Mar Rosso sia l’Egitto continentale o classico, con le visite al Cairo e la navigazione sul Nilo, il viaggio più bello che si possa fare nella vita.

Come prenotano le vacanze gli italiani

La tendenza che l’Osservatorio ha notato è la seguente: le prenotazioni dei viaggi che vengono effettuate sotto data sono in aumento del 9% rispetto all’anno scorso, ma lo zoccolo duro dei clienti che prenota tra i cento e i 110 giorni prima di partire rimane la maggioranza.

Inoltre, il cliente in agenzia risulta essere sempre più giovane: le fasce 36-50 anni e 19-35 anni sono in crescita e sono quelle che alimentano i viaggi di gruppo, un calendario che nelle agenzie di viaggi ha già proposte fino a ottobre 2027.

In particolare, nelle agenzie di viaggi del gruppo Bluvacanze si tratta di gruppi con esperienze sportive, viaggi in moto, esperienze legate ai periodi clou delle vacanze come le festività natalizie, che vede già tante proposte come il Natale a New York con partenza da Sant’Ambrogio in poi. Tra le destinazioni più richieste per i viaggi di gruppo ci sono anche Africa, Giappone e il ritorno della Cina.