La Fortezza di Civitella del Tronto riapre, come visitare il monumento abruzzese (anche di notte)

Dopo un lungo lavoro di restauro la Fortezza di Civitella di Tronto riapre e lo fa con un calendario ricco di appuntamenti e visite notturne

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

La Fortezza di Civitella del Tronto riapre, come visitare il monumento abruzzese (anche di notte)
Getty Images
Riapre la Fortezza di Civitella del Tronto anche di notte

Sono serviti 6 anni di lavori per poter riaprire ufficialmente la Fortezza di Civitella di Tronto. La costruzione spagnola tra le più imponenti d’Europa è un gioiello abruzzese che finalmente torna visitabile con un calendario ricco d’eventi tra cui le aperture notturne in alcune date estive. Insomma, l’ultimo baluardo della resistenza del Regno delle Due Sicilie e simbolo del Risorgimento italiano riapre le porte ai visitatori e lo fa con un calendario ricco di eventi.

Riapre la Fortezza di Civitella del Tronto

Dopo quasi 6 anni di lavori il cantiere che ha interessato la Fortezza di Civitella del Tronto è stato ufficialmente chiuso e la riapertura ha già raccolto i suoi frutti durante l’inaugurazione. Il presidente della Regione Marsilio ha definito il luogo come un patrimonio identitario restituito alla comunità e ha sottolineato come l’Abruzzo stia registrando un aumento di quasi il 25% di stranieri, un terzo posto a livello nazionale.

Cosa vedere nella Fortezza di Civitella del Tronto

Con oltre 25.000 metri quadrati di estensione, la Fortezza è considerata tra le opere di ingegneria militare più rilevanti del continente. Tornano accessibili i bastioni, i camminamenti di ronda e diversi punti panoramici da cui si domina la vallata. Il biglietto unico comprende, oltre al percorso all’interno delle mura, anche il Museo delle Armi e il Museo Nina. La struttura con la sua architettura militare incanta prima di tutto con le piazze d’Armi utilizzate per la difesa del perimetro ma sono i camminamenti di ronda e le cisterne monumentali a lasciare il segno nei visitatori. L’opera voluta dalla dominazione borbonica è un gioiello che all’interno custodisce oggi vari musei tra cui quello delle armi e delle mappe.

Chi sceglie la visita guidata, prenotazione obbligatoria e minimo 15 partecipanti, può anche esplorare il borgo di Civitella: dal monumento a Matteo Wade alla Chiesa della Scopa, fino alla Ruetta, la via più stretta d’Italia. Un itinerario che nel complesso occupa circa due ore e che unisce la storia militare della Fortezza al tessuto urbano del paese.

Vista interna della Fortezza di Civitella del Tronto
Getty Images
Scoprire la Fortezza di Civitella del Tronto

Come visitarla: orari, prezzi e visite notturne

I prezzi della visita sono di 10 euro per gli adulti e includono la Fortezza, il Museo delle Marmi e il Museo Nina. I bambini dai 6 ai 17 anni pagano solamente 2 euro. Per visitare la Fortezza bisogna prendere per prima cosa in considerazione gli orari:

  • Da gennaio a febbraio e da novembre a maggio si entra dalle 10 alle 17;
  • Marzo e ottobre apre dalle 10 alle 18;
  • Da aprile a maggio e a settembre dalle 10 alle 19;
  • In estate a giugno e luglio dalle 10 alle 20;
  • Ad agosto apre dalle 9 alle 20.

Per l’estate c’è anche prevista l’apertura notturna con visite dalle 21:30 alle 23:30. Le date previste sono quelle del 4,7, 11, 14, 18, 21 e 25 agosto e si continua 1, 4, 11, 18 e 25 settembre. Il costo di questa esperienza è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per la fascia degli adolescenti fino a 17 anni mentre i bambini dai 6 ai 14 anni pagano 7 euro.

Per chi organizza una gita in Abruzzo, la Fortezza torna dunque una tappa obbligata, sia di giorno tra bastioni e musei, sia di sera, quando le mura si animano di una luce diversa.

Itinerari culturaliItalia