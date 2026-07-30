Dopo un lungo lavoro di restauro la Fortezza di Civitella di Tronto riapre e lo fa con un calendario ricco di appuntamenti e visite notturne

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Getty Images Riapre la Fortezza di Civitella del Tronto anche di notte

Sono serviti 6 anni di lavori per poter riaprire ufficialmente la Fortezza di Civitella di Tronto. La costruzione spagnola tra le più imponenti d’Europa è un gioiello abruzzese che finalmente torna visitabile con un calendario ricco d’eventi tra cui le aperture notturne in alcune date estive. Insomma, l’ultimo baluardo della resistenza del Regno delle Due Sicilie e simbolo del Risorgimento italiano riapre le porte ai visitatori e lo fa con un calendario ricco di eventi.

Riapre la Fortezza di Civitella del Tronto

Dopo quasi 6 anni di lavori il cantiere che ha interessato la Fortezza di Civitella del Tronto è stato ufficialmente chiuso e la riapertura ha già raccolto i suoi frutti durante l’inaugurazione. Il presidente della Regione Marsilio ha definito il luogo come un patrimonio identitario restituito alla comunità e ha sottolineato come l’Abruzzo stia registrando un aumento di quasi il 25% di stranieri, un terzo posto a livello nazionale.

Cosa vedere nella Fortezza di Civitella del Tronto

Con oltre 25.000 metri quadrati di estensione, la Fortezza è considerata tra le opere di ingegneria militare più rilevanti del continente. Tornano accessibili i bastioni, i camminamenti di ronda e diversi punti panoramici da cui si domina la vallata. Il biglietto unico comprende, oltre al percorso all’interno delle mura, anche il Museo delle Armi e il Museo Nina. La struttura con la sua architettura militare incanta prima di tutto con le piazze d’Armi utilizzate per la difesa del perimetro ma sono i camminamenti di ronda e le cisterne monumentali a lasciare il segno nei visitatori. L’opera voluta dalla dominazione borbonica è un gioiello che all’interno custodisce oggi vari musei tra cui quello delle armi e delle mappe.

Chi sceglie la visita guidata, prenotazione obbligatoria e minimo 15 partecipanti, può anche esplorare il borgo di Civitella: dal monumento a Matteo Wade alla Chiesa della Scopa, fino alla Ruetta, la via più stretta d’Italia. Un itinerario che nel complesso occupa circa due ore e che unisce la storia militare della Fortezza al tessuto urbano del paese.

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Come visitarla: orari, prezzi e visite notturne

I prezzi della visita sono di 10 euro per gli adulti e includono la Fortezza, il Museo delle Marmi e il Museo Nina. I bambini dai 6 ai 17 anni pagano solamente 2 euro. Per visitare la Fortezza bisogna prendere per prima cosa in considerazione gli orari:

Da gennaio a febbraio e da novembre a maggio si entra dalle 10 alle 17;

Marzo e ottobre apre dalle 10 alle 18;

Da aprile a maggio e a settembre dalle 10 alle 19;

In estate a giugno e luglio dalle 10 alle 20;

Ad agosto apre dalle 9 alle 20.

Per l’estate c’è anche prevista l’apertura notturna con visite dalle 21:30 alle 23:30. Le date previste sono quelle del 4,7, 11, 14, 18, 21 e 25 agosto e si continua 1, 4, 11, 18 e 25 settembre. Il costo di questa esperienza è di 20 euro per gli adulti, 10 euro per la fascia degli adolescenti fino a 17 anni mentre i bambini dai 6 ai 14 anni pagano 7 euro.

Per chi organizza una gita in Abruzzo, la Fortezza torna dunque una tappa obbligata, sia di giorno tra bastioni e musei, sia di sera, quando le mura si animano di una luce diversa.