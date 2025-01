Le città verdi d’Europa per il 2025, c’è anche un’italiana

Fonte: iStock Treviso Città Verde d'Europa 2025

L’Europa, negli ultimi decenni, ha intensificato i suoi sforzi per combattere l’inquinamento, lo spreco e il cambiamento climatico, ed è arrivata a trasformare le città in laboratori di sostenibilità.

A partire dal 2010, la Commissione Europea ha istituito due premi distinti per incentivare e riconoscere l’impegno in questo ambito: l’European Green Capital Award e l’European Green Leaf Award. Il primo è rivolto alle città con oltre 100.000 abitanti e certifica l’eccellenza ambientale e la capacità di attuare strategie sostenibili a lungo termine, mentre il secondo è dedicato ai centri urbani con una popolazione compresa tra i 20.000 e i 100.000 abitanti e mette in luce l’innovazione e l’impegno ecologico delle piccole città.

Si tratta di riconoscimenti che non si limitano a essere “premi simbolici”: i vincitori, infatti, ricevono un significativo finanziamento (600.000 euro per il Green Capital e 200.000 euro per ciascun Green Leaf) e godono di una visibilità internazionale, che favorisce investimenti, turismo e collaborazioni. Le città premiate entrano in una rete di cooperazione europea, condividendo buone pratiche e ispirando altre comunità urbane.

In passato, città come Stoccolma, Amburgo e Lisbona hanno sfruttato il titolo per accelerare la loro trasformazione, con benefici tangibili per i cittadini e l’ambiente. Le città insignite del titolo, quindi, non sono solo un esempio di eccellenza, ma veri e propri laboratori per il futuro sostenibile dell’Europa.

Per il 2025, Vilnius, la capitale della Lituania, si è aggiudicata il prestigioso titolo di European Green Capital 2025, mentre l’italiana Treviso e la spagnola Viladecans sono state insignite del riconoscimento European Green Leaf 2025.

Vilnius: la Capitale Verde d’Europa 2025

Vilnius punta a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030, un obiettivo ambizioso che unisce innovazione tecnologica e partecipazione attiva della comunità. Tra i progetti principali spiccano:

Green Wave : un’iniziativa per trasformare il paesaggio urbano grazie alla piantumazione di 100.000 alberi, 10 milioni di arbusti e 300.000 rampicanti;

: un’iniziativa per trasformare il paesaggio urbano grazie alla piantumazione di 100.000 alberi, 10 milioni di arbusti e 300.000 rampicanti; Coinvolgimento dei cittadini : tramite un’app dedicata, i residenti possono contribuire alla pianificazione urbana, influenzando decisioni chiave su temi come qualità dell’aria, gestione delle risorse idriche e biodiversità;

: tramite un’app dedicata, i residenti possono contribuire alla pianificazione urbana, influenzando decisioni chiave su temi come qualità dell’aria, gestione delle risorse idriche e biodiversità; Infrastrutture sostenibili: modernizzazione degli impianti di trattamento delle acque reflue e ampliamento delle reti per l’energia rinnovabile.

L’impegno di Vilnius non si esaurisce con il titolo di Capitale Verde: la città fa parte delle 100 città europee climaticamente neutrali e intelligenti, un riconoscimento che la pone al centro delle strategie di sviluppo sostenibile continentale.

Treviso: una Green Leaf tutta italiana

L’Italia si fa notare con Treviso, che ha saputo coniugare sostenibilità e innovazione sociale, e diventare un esempio virtuoso di come le comunità possano partecipare in maniera attiva alla transizione ecologica.

Nel dettaglio, la città veneta si distingue per il suo approccio intergenerazionale e creativo alla sostenibilità:

Green New Deal cittadino : un piano per creare 18 nuovi parchi urbani e periurbani, piantare oltre 15.000 alberi e trasformare una discarica dismessa in un parco fotovoltaico con comunità energetiche;

: un piano per creare 18 nuovi parchi urbani e periurbani, piantare oltre 15.000 alberi e trasformare una discarica dismessa in un parco fotovoltaico con comunità energetiche; Mobilità sostenibile : il progetto “Bike to Work” premia i cittadini che scelgono di spostarsi in bicicletta o a piedi, incentivando stili di vita salutari ed ecologici;

: il progetto “Bike to Work” premia i cittadini che scelgono di spostarsi in bicicletta o a piedi, incentivando stili di vita salutari ed ecologici; Educazione ambientale: mediante iniziative come la valorizzazione delle fontane cittadine e la creazione di ecosfere nelle scuole, Treviso coinvolge attivamente i giovani, e promuove una cultura della sostenibilità.

Viladecans: energia positiva dalla Catalogna

Viladecans, in Catalogna, completa il trio delle città premiate per il 2025, grazie alla sua visione entusiasta e inclusiva della sostenibilità. La piccola città spagnola ha dimostrato che l’energia positiva e la creatività possono trasformare le sfide ambientali in opportunità.

Tra i progetti più rilevanti troviamo:

Efficienza energetica : Viladecans ha investito in infrastrutture per le energie rinnovabili, promuovendo l’autosufficienza energetica;

: Viladecans ha investito in infrastrutture per le energie rinnovabili, promuovendo l’autosufficienza energetica; Partecipazione attiva : i cittadini e gli stakeholder locali sono coinvolti nei processi decisionali, così da rendere la sostenibilità un obiettivo condiviso;

: i cittadini e gli stakeholder locali sono coinvolti nei processi decisionali, così da rendere la sostenibilità un obiettivo condiviso; Progetti di sensibilizzazione: campagne innovative mirano a cambiare i comportamenti quotidiani e a incoraggiare le pratiche ecologiche.

Un’Europa sempre più verde

Vilnius, Treviso e Viladecans sono le protagoniste di un’Europa che cambia volto, a dimostrazione che la sostenibilità non è soltanto una necessità, ma anche un’occasione di crescita economica, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita.

Le città premiate, con i loro progetti innovativi, sono la prova tangibile che il Green Deal Europeo può trasformarsi in una realtà concreta e ispirare altre comunità a seguire il loro esempio.

Il 2025 sarà l’anno in cui tali centri urbani brilleranno sulla scena internazionale per ricordare a tutti che un futuro più verde non è solo possibile, ma anche a portata di mano.