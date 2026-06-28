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iStock Panorama del Porto di Pozzuoli e centro storico

Nel cuore dei Campi Flegrei, a pochi chilometri da Napoli, la vivace Pozzuoli vanta uno dei patrimoni più affascinanti della Campania, ricco di archeologia romana, fenomeni geologici, scorci marini e quartieri antichi tornati a raccontare la loro storia.

L’antica Puteoli fu uno dei porti più importanti del Mediterraneo romano, crocevia di merci, uomini, culti e culture. Ancora oggi, camminando tra il Rione Terra, l’Anfiteatro Flavio e il Macellum, noto come Tempio di Serapide, si percepisce la forza di quella città millenaria, stratificata e sorprendente, dove il passato appare come una presenza viva, inserita nel tessuto urbano.

Cosa vedere e fare a Pozzuoli

Il punto di partenza ideale per scoprire Pozzuoli è il Rione Terra, il nucleo più antico, arroccato su uno sperone di tufo affacciato sul mare, il cuore originario dell’antica Puteoli custode di un patrimonio straordinario, dove le tracce romane incontrano edifici medievali, palazzi storici e percorsi sotterranei. Al di sopra del Rione Terra svetta la Cattedrale di San Procolo, che conserva al suo interno la memoria dell’antico tempio romano dedicato ad Augusto.

Tra le tappe più importanti non può mancare l’Anfiteatro Flavio, uno dei monumenti romani più imponenti della Campania: considerato il terzo anfiteatro più grande d’Italia dopo il Colosseo e l’Arena di Verona, poteva accogliere decine di migliaia di spettatori e conserva ancora oggi ambienti sotterranei di grande suggestione, con corridoi, passaggi e spazi di servizio che permettono di immaginare la complessa macchina degli spettacoli antichi.

Nel centro città spicca poi il cosiddetto Tempio di Serapide, in realtà l’antico Macellum, il mercato pubblico della Puteoli romana. Le sue colonne, segnate dai fori prodotti dai molluschi marini, sono diventate uno dei simboli più celebri del bradisismo, il fenomeno di sollevamento e abbassamento del suolo che caratterizza l’area flegrea.

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Il porto è uno dei luoghi più vivaci, perfetto per una passeggiata serale, mentre il lungomare Sandro Pertini regala una delle prospettive più piacevoli sul Golfo di Napoli, con il profilo del mare, le luci della costa e quell’atmosfera tipicamente flegrea sospesa tra quotidianità e paesaggio.

Se amate l’archeologia, Pozzuoli è anche una porta d’accesso privilegiata al Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Nei dintorni vi attendono luoghi dal fascino indiscusso quali Cuma, con l’Antro della Sibilla e i resti dell’antica città greca, Baia con le terme romane e il Castello Aragonese, oggi sede del Museo Archeologico dei Campi Flegrei, e la Piscina Mirabilis, imponente cisterna romana nell’area di Miseno.

Tra gli scenari naturali più suggestivi c’è il Lago d’Averno, specchio d’acqua vulcanico avvolto da miti e leggende, considerato nell’antichità una delle porte degli Inferi; anche Monte Nuovo racconta la potenza geologica dei Campi Flegrei: formatosi nel 1538, è il vulcano più giovane d’Europa e offre sentieri panoramici immersi nella natura, con splendide vedute sul Golfo di Pozzuoli. La Solfatara resta uno dei simboli più noti dell’area flegrea, caratterizzata da fumarole, vapori sulfurei e un paesaggio lunare.

Pozzuoli vanta anche tratti di costa e spiagge dove concedersi una piacevole pausa balneare tra zone sabbiose e aree più rocciose.

Dove si trova Pozzuoli e come arrivare

Pozzuoli si trova a pochi chilometri da Napoli, nel cuore dei Campi Flegrei e affacciata sul Golfo di Napoli.

Se arrivate in aereo, lo scalo di riferimento è l’aeroporto di Napoli Capodichino. Da qui si può raggiungere Pozzuoli combinando l’Alibus fino alla Stazione Centrale di Napoli, in Piazza Garibaldi, con la linea 2 della metropolitana in direzione Pozzuoli. In alternativa, potete optare per un trasferimento in auto o in taxi, soluzione più comoda soprattutto per muoversi con maggiore libertà.

Pozzuoli è raggiungibile anche in treno e con i collegamenti metropolitani dall’area di Napoli: la linea ferroviaria permette di arrivare direttamente in città.

Il porto di Pozzuoli è inoltre un importante punto di collegamento con le isole del Golfo, in particolare Ischia e Procida, grazie a traghetti e aliscafi attivi durante l’anno, con frequenze variabili in base alla stagione.