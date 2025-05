Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Il Belpaese sta evolvendo, cambiando volto e mostrandone uno più innovativo: spinta dagli investimenti europei, dal PNRR e da un’attenzione alla sostenibilità e all’inclusione, ecco che diventa protagonista dell’EY Smart City Index 2025 mostrando quali sono le città più smart d’Italia.

Lo studio di Smart City Index 2025 in Italia

EY Smart City Index 2025, ha analizzato ben 109 città capoluogo d’Italia vagliando 323 indicatori distribuiti tra investimenti pubblici, servizi innovativi e infrastrutture da una parte, e comportamenti dei cittadini dall’altra. Tra le metriche spiccano poi transizione ecologica, mobilità sostenibile, efficienza energetica, diffusione di tecnologie e connettività, accessibilità, inclusione sociale e attenzione ai cittadini. Se nella classifica delle 20 città più smart al mondo del 2025 l’Italia non compare, analizzando il quadro nazionale notiamo comunque delle eccellenze.

Quali sono le città italiane più smart del 2025

Al vertice della classifica nazionale si confermano Bologna, Milano e Torino. Le tre città rappresentano modelli avanzati di innovazione urbana, dove digitalizzazione, sostenibilità e servizi inclusivi si integrano in una visione coerente e orientata al futuro. Seguono Venezia e Roma, che consolidano le loro posizioni, mentre Trento si conferma come una delle realtà più dinamiche nel panorama delle città medie.

Anche Cagliari si distingue per il progresso realizzato negli ultimi tre anni, guadagnando terreno grazie agli investimenti nella trasformazione digitale. Chiudono la top ten Modena, Reggio Emilia e Firenze, che si affermano come poli di eccellenza per qualità urbana e servizi intelligenti.

La top 10 delle città più smart d’Italia nel 2025:

Bologna Milano Torino Venezia Roma Trento Cagliari Modena Reggio Emilia Firenze

Piccole e medie città virtuose

Nel contesto delle grandi città, Bologna, Milano e Torino restano ai vertici, ma anche Cagliari, Bari e Palermo sorprendono con balzi significativi nella classifica. Trento guida le città di dimensione media, seguita da Modena e Reggio Emilia. Anche i centri più piccoli dimostrano che essere smart, non è questione di dimensioni, ma di visione. Pavia, Pordenone e Matera o realtà come Oristano e Belluno, hanno saputo distinguersi e affermarsi in modo più che positivo analizzando i parametri precedentemente citati.

La classifica delle città italiane che uniscono smart e green

La sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali della città del futuro. Nel 2025, Bergamo è in cima alla classifica delle città più avanzate sul fronte ambientale. Seguono Venezia e Brescia, che si distinguono per politiche attive di mobilità elettrica, gestione del verde urbano e uso razionale delle risorse. Nel confronto col 2022, le città medie e piccole registrano una crescita importante: +10% e +33% rispettivamente nella tutela ambientale. Anche i cittadini mostrano maggiore consapevolezza, aumentando la raccolta differenziata, riducendo gli sprechi e adottando veicoli meno inquinanti.

Top 10 città green:

Bergamo Venezia Brescia Torino Bologna Cagliari Bolzano Mantova Udine Trento

Quello che mostra lo Smart City Index 2025 dedicato alle città italiane è un cambiamento rapido, tangibile e concreto: i fondi europei e le politiche nazionali stanno trasformando i capoluoghi dal punto di vista digitale e ambientale, ma sono soprattutto le persone a fare la differenza. Un trend positivo che sottolinea l’impegno dell’innovazione tech per poter ottenere una migliore qualità di vita e rendere le mete più inclusive.