Secondo l'ultimo Global Traffic Scorecard, tra le 10 città europee più congestionate dal traffico ci sono anche due italiane e non è un buon segno

iStock Dublino supera Londra tra le città più trafficate d'Europa

Nonostante i grandi sforzi messi in campo per ridurre il problema, molte delle grandi città europee restano ancora afflitte dal traffico intenso. Milioni di automobilisti, che si spostano per lavoro, per svago o per viaggiare, devono puntualmente fare i conti con lunghe code dovute al traffico congestionato, che non solo fa perdere moltissimo tempo, ma è anche dannoso per l’ambiente e per l’uomo: non si rischia solo di rallentare la mobilità, ma di compromettere la salute dei cittadini a causa dell’aumento delle emissioni inquinanti.

Come ogni anno, Inrix (una delle principali società di analisi del traffico) ha stilato il rapporto delle città più congestionate in ogni continente, il Global Traffic Scorecard. In Europa, in particolare, sono ben 2 le città italiane che figurano nella top 10 delle metropoli che fanno registrare numeri impressionanti sui tempi di attesa sulle strade.

Le città italiane tra le più trafficate d’Europa

Tra le prime 10 città europee più trafficate rientrano le due principali metropoli italiane: Roma e Milano. Secondo l’ultimo Global Traffic Scorecard, la Capitale si conferma al 4° posto, anche se le ore di attesa imbottigliati nel traffico sono aumentate: se nel 2024 un automobilista medio perdeva in un anno circa 71 ore fermo nel traffico, nel 2025 ne ha perse ben 76 con un aumento del 7% in un anno (e del 10% rispetto al 2023!).

Milano è invece al 7° posto del triste ranking, con una media di 67 ore perse in coda in un anno, con un peggioramento del 5% dall’ultimo anno e del 12% negli ultimi due anni.

iStock

La città europea più trafficata d’Europa

Inaspettatamente, a salire al 1° posto delle città più congestionate del Vecchio Continente è Dublino, togliendo il primato a Londra che lo deteneva da due anni. Nel precedente rapporto, infatti, la capitale irlandese era al 3° posto con 81 ore perse in coda in un anno. Ma nel 2025 ha superato ogni aspettativa, con ben 95 ore perse. Un peggioramento del 17% in un anno e del 32% in due anni!

Tra le cause, la forte crescita del numero di veicoli che non va di pari passo con l’adeguatezza delle infrastrutture stradali. A peggiorare la situazione sono le difficoltà di parcheggio in città e la presenza di numerosi cantieri che rallentano il flusso.

La top 10 completa

Tra le altre grandi città in classifica troviamo Londra (2° posto), che però segna un miglioramento nei ritardi, che diminuiscono del 10%, e Parigi, che conta 90 ore perse nel traffico. Le città del Regno Unito sono le più numerose nella top 10: oltre alla capitale, ci sono anche Bath e Bristol.

Figurano anche Bruxelles e Varsavia, mentre Colonia è la città che ha registrato il peggioramento più grande: le ore perse nel traffico sono aumentate in un solo anno del 20% e in due anni del 34%. Nel 2025 un normale automobilista ha perso circa 67 ore bloccato in coda.

Di seguito riportiamo la classifica completa delle città più congestionate d’Europa nell’ultimo anno con le relative ore di ritardo perse mediamente nell’arco di 12 mesi: