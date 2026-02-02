Sono le prime in classifica, ma non per un buon motivo: sono le città italiane dove si perde più tempo imbottigliati nel traffico

iStock Traffico a Milano: è la città dove si perdono più ore in coda in un anno

Viaggiare in auto per lavoro o per svago nelle città più grandi d’Italia può essere snervante: caos nelle ore di punta e minuti interminabili in coda si traducono in un aumento esponenziale delle emissioni inquinanti e, di conseguenza, dei rischi per la salute di cittadini e viaggiatori, oltre che rappresentare un’enorme fonte di stress.

Anche per questo motivo, molte città dello Stivale stanno disincentivando l’uso di auto nelle aree centrali, che contano un afflusso di persone più elevato, spingendo invece sulle alternative green e sostenibili come le metropolitane, i tram e il bike-sharing. Ma quali sono le città italiane più trafficate dove sarebbe meglio abbandonare l’idea di muoversi in auto? A svelarlo è il Traffic Index realizzato da TomTom. Ecco la nuova top 10.

La città più trafficata d’Italia è Palermo

Il nuovo Traffic Index (relativo ai dati raccolti nel 2025), svela le città italiane più trafficate. Ad essere analizzati sono stati il livello di congestione (che misura quanto il traffico rallenta una rete stradale confrontando i tempi di percorrenza ideali con i tempi di percorrenza medi reali), la variazione rispetto all’anno precedente e il tempo perso durante l’ora di punta.

Tutti questi risultati si basano su dati raccolti in forma anonima dagli automobilisti all’interno dell’area centrale della città e lungo l’intera rete stradale, comprese le strade a scorrimento veloce e le autostrade che attraversano quell’area.

Al primo posto della classifica troviamo Palermo: il capoluogo siciliano ha registrato nell’ultimo anno un livello medio di congestione del 51,3% (1,5 punti in più rispetto al 2024) e un tempo medio di percorrenza per un viaggio di 10 km di 22 minuti e 8 secondi (28 secondi in più rispetto al 2024). In particolare, a far peggiorare la situazione sono le ore di punta: al mattino il tempo impiegato per percorrere la stessa distanza salgono a 27 minuti e 16 secondi, con un livello medio di congestione dell’83,8% e una velocità media in auto di soli 22 chilometri all’ora; la sera, nell’orario clou, per percorrere 10 km servono 28 minuti e 2 secondi e si viaggia ancora più lenti (21,4 km/h).

In un anno, viaggiare in auto a Palermo fa perdere 98 ore (ben 4 giorni imbottigliati nel traffico!).

La top 10 delle città italiane più trafficate

Dopo Palermo, al secondo posto della classifica basata sul nuovo Traffic Index pubblicato a gennaio 2026 c’è Milano: il livello medio di congestione è del 49,4%, un miglioramento di 0,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente, mentre per un viaggio di 10 km si perdono ben 31 minuti e 35 secondi (che salgono a più di 38 nell’ora di punta serale) con una velocità media nelle ore di punta più bassa rispetto a quella di Palermo, ovvero 15,4 Km/h. Viaggiare a Milano, in un anno fa perdere il numero massimo di ore in Italia: ben 136, che si traduce in 5,7 giorni persi imbottigliati nel caos delle strade cittadine.

Il terzo gradino del podio è occupato da Catania: sebbene il livello medio di congestione sia migliorato di 4 punti percentuali nell’ultimo anno (arrivando al 47,1%), in questa città siciliana si perdono, in coda sulla strada, ben 103 ore all’anno.

Di seguito, la top 10 completa delle città più trafficate d’Italia: