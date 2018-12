Il castello di Sammezzano, star di Instagram, torna sul mercato

editato in: da

Se avete sempre sognato di vivere in un castello come quelli delle favole che più avete amato nella vostra infanzia, forse è arrivata l’occasione giusta per trasformare il vostro sogno in realtà.

Il castello di Sammezzano, infatti, è stato nuovamente messo in vendita. La costruzione, che si trova nell’omonima località nei pressi di Leccio (nel comune di Reggello, in provincia di Firenze), è unica nel suo genere, dal momento che il nobile spagnolo che la acquistò nel diciassettesimo secolo dalla famiglia dei Medici fece decorare le sue 365 stanze in un coloratissimo stile moresco. Grazie alla sua iniziativa, il castello di Sammezzano è oggi uno dei più importanti esempi di architettura orientale del Paese.

Nel corso degli anni, il castello di Sammezzano è stato utilizzato come set per le riprese di diversi film, come ad esempio “Il racconto dei racconti” di Matteo Garrone, “Il fiore delle Mille e una notte” di Pier Paolo Pasolini e “Sono un fenomeno paranormale” di Alberto Sordi. Anche alcuni videoclip musicali sono stati girati in questa location: si ricordano, ad esempio, le canzoni “Vattene amore” di Amedeo Minghi e Mietta, “La vita è molto di più” di Pupo e Fiordaliso e “Ora o mai più (Le cose cambiano)” di Dolcenera.

Nonostante sia stato di fatto abbandonato negli anni Novanta, il castello di Sammezzano è ancora molto conosciuto su internet. La location, infatti, è diventata lo sfondo di tantissime foto pubblicate su Instagram. Per farsi un’idea del volume di fotografie postate sul social network, è possibile inserire l’hashtag #sammezzano e osservare i 6049 post ad esso collegati.

Il castello di Sammezzano è suddiviso su tre piani. La sua area, grande complessivamente circa 5430 metri quadri, include anche alcuni campi e un parco. All’interno di quest’ultimo sono presenti alcune tra le sequoie giganti più grandi d’Italia. Si tratta di un complesso di 57 alberi, dall’altezza media di 30 metri. Una di queste, però, supera addirittura i 50 metri, svettando così su tutte le altre.

Manca solo un ultimo particolare: quanto costa trasformare in realtà il desiderio di andare a vivere in un castello delle favole? Il castello di Sammezzano è stato messo in vendita al prezzo di 15,7 milioni di euro.