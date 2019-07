Star nazionali e internazionali consacrano Capri meta vip 2019

editato in: da

Capri attira ogni anno migliaia di turisti, grazie alle sue meraviglie naturali tutte da scoprire. E da tempo è anche una delle mete vip preferite in Italia: anche nel 2019, sono molte le star che hanno deciso di passarvi le proprie vacanze.

Il nostro Bel Paese è ricco di posti magnifici in cui trascorrere giornate all’insegna del relax, del divertimento o dell’avventura. Non ci sorprende, dunque, che i vip italiani e addirittura internazionali scelgano alcune delle più belle località italiane come meta estiva.

La Sardegna, con le sue lussuose ville, si conferma come una delle più importanti località turistiche visitate dalle celebrità, ma anche Capri accoglie ormai da tempo molti personaggi famosi. Quest’anno, ad esempio, sulla splendida isola Azzurra si sono tenuti alcuni eventi che hanno richiamato star da tutto il mondo.

Qualche settimana fa, l’evento organizzato da Bulgari ha visto approdare a Capri nientemeno che la bellissima Kate Hudson, in compagnia del fidanzato Danny Fujikawa. Per l’occasione, l’isola è stata completamente blindata e i vip hanno potuto visitare in tutta calma le meraviglie che si celano in questo fazzoletto di terra circondato dalle splendide acque azzurre del golfo di Napoli.

Sempre grazie alla presentazione della nuova serie di gioielli firmati Bulgari, Capri ha accolto numerose altre star internazionali: Nicole Scherzinger, ex voce delle Pussycat Dolls, le attrici Uma Thurman e Alicia Vikander, Laetitia Casta, Lady Kitty Spencer, le supermodelle Maya Henry e Lily Aldridge. Tra le vip italiane abbiamo invece potuto scorgere Isabella Ferrari e Matilde Gioli.

Ma l’isola di Capri non ha bisogno di eventi particolari per avere tra i suoi turisti alcune delle celebrità più famose di sempre. Quest’estate, infatti, molti hanno deciso di trascorrere qui qualche giorno di relax, in compagnia di amici o della propria famiglia.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ad esempio, hanno scelto un avventuroso tour a bordo di uno splendido yacht per godere delle meravigliose acque cristalline che circondano l’isola. Con loro anche Jeremias Rodriguez e la sua fidanzata Soleil Stasi, oltre alla cara amica Ludovica Valli.

Mentre invece il Vip challenge, evento mondano che si tiene tradizionalmente a Capri, ha attirato nomi importanti quali Valeria Marini e Alena Seredova, che assieme alla sua famiglia ne ha approfittato per un’escursione all’affascinante Grotta Azzurra. E che dire di Gilda Ambrosio e delle sue amiche, che con le loro foto in bikini davanti ai Faraglioni hanno fatto impazzire il web?

Anche Barbara D’Urso ha deciso di trascorrere le sue vacanze nell’arcipelago campano, mentre Caterina Balivo e suo marito Guido vi hanno passato qualche giorno, concedendosi una breve fuga d’amore. Tra gli altri vip avvistati sull’isola, ci sono pure Tommaso Paradiso, cantante dei Thegiornalisti, e Veronica Maya.

Ma una delle sorprese più grandi è stato l’arrivo di Rihanna, star del pop internazionale, che assieme al fidanzato Hassan ha attraccato il suo yacht extralusso al largo di Capri, sbarcando poi sull’isola per una breve visita.