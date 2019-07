Vacanze vip: la più amata del 2019 è la Sardegna, con le sue ville di lusso

editato in: da

Qual è la meta più ambita per le vacanze vip nell’estate 2019? La risposta è, ancora una volta, la Sardegna: già da anni la splendida isola è considerata una delle perle del turismo, quando si parla di celebrità.

Molti scelgono la costa nord-orientale della Sardegna, dove la movida è più intensa grazie ai tanti locali esclusivi che vi sorgono. E poi, le sue spiagge sono famose in tutto il mondo, per la loro bellezza: basti pensare a Porto Cervo, cuore della meravigliosa Costa Smeralda, una delle mete più frequentate di tutti i tempi dai turisti alla ricerca di relax o di divertimento.

Qui puoi infatti trovare di tutto: le spiagge più rinomate, sempre piene di visitatori in arrivo da tutto il mondo, ma anche le piccole insenature nascoste che nessuno conosce. E naturalmente centinaia di strutture ricettive, pronte ad accogliere i vacanzieri: ce ne sono per ogni esigenza.

I vip e i milionari, invece, preferiscono la tranquillità e la privacy che solo una villa immersa nel verde può donare. Per questo, il turismo di lusso si concentra proprio sugli affitti di splendide case lontane dagli sguardi indiscreti dei curiosi, in modo da donare un po’ di riservatezza ai personaggi famosi che decidono di soggiornare in Sardegna.

Nell’isola sono disponibili centinaia di ville dotate di ogni comfort, capaci di rispondere ad ogni richiesta, anche per i più esigenti. Una delle più famose è H2O, la villa di Puntaldia di proprietà di Gianluca Vacchi, che ha accolto George Clooney e la sua famiglia durante le riprese della serie tv Catch 22. Circondata da un parco privato di quasi 60mila metri quadri, questa struttura offre la massima privacy. Ha anche l’accesso privato al mare!

Un’altra delle ville più apprezzate dai vip è quella di Marina di Porto Cervo, con una splendida piscina a sfioro che si affaccia sulla baia. E che dire di quella di Pevero Alto, che sorge a pochi passi dal centro della movida della Costa Smeraldo? Da qui si può ammirare il panorama mozzafiato che dà sulla Cala di Volpe.

Ma quali sono i vip che soggiornano – o hanno soggiornato – in queste splendide località turistiche? Di George Clooney abbiamo già parlato: l’attore e la sua famiglia amano molto l’Italia, e tra le loro mete preferite c’è proprio la Sardegna. Jude Law e sua moglie Philippa, in viaggio di nozze, hanno invece trascorso qualche giorno a Porto Cervo, mentre Ewan McGregor è stato a Pula per girare uno spot pubblicitario.

Eva Longoria è stata la madrina della seconda edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si è tenuto qualche settimana fa. E poco prima il campione del Real Madrid, Isco, assieme alla sua fidanzata, ha trascorso le vacanze tra Cagliari e Alghero. Tra le celebrità nostrane c’è invece Elena Santarelli, che si è goduta un po’ di relax tra le splendide acque cristalline dell’isola.