Capodanno Bizantino: questa città italiana si prepara a un evento imperdibile

Fonte: iStock/Kirk Fisher Amalfi

C’è sempre un buon motivo, anzi più di uno, per organizzare un viaggio indipendentemente dalla destinazione e dalla stagione. A volte lo facciamo perché siamo ispirati dai racconti degli altri avventurieri, altre volte per toccare con mano i capolavori di Madre Natura e altre volte ancora per raggiungere tutti quei luoghi iconici che sono diventati il simbolo di città e Paesi interi.

Ma ci mettiamo in cammino anche per conoscere le culture e le tradizioni di popoli vicini o lontani, per guardare le città che cambiano e si trasformano con l’alternarsi delle stagioni. E lo facciamo anche per prendere parte a eventi e manifestazioni straordinarie.

Ed è proprio di un evento incredibile che vogliamo parlarvi oggi, di una grande festa che si terrà a fine agosto e alla quale siete tutti invitati. Si tratta della celebrazione del Capodanno Bizantino, un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli amanti della storia. Per calarsi in un’atmosfera da sogno, e vivere un’esperienza unica, non servirà allontanarsi poi così tanto da casa perché questo inedito Capodanno si celebra in Italia e più precisamente ad Amalfi.

Viaggio ad Amalfi, per celebrare (in anticipo) il Capodanno

Il nostro viaggio di oggi ci conduce ad Amalfi, una destinazione straordinaria che, siamo certi, non ha bisogno di presentazioni. Qui, sul terreno dove un tempo risiedeva una potente Repubblica Marinara, oggi sorge un luogo incantato che ha ispirato artisti, poeti e musicisti e che ancora oggi attira l’interesse di migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo.

Destinazione vacanziera per antonomasia, Amalfi rappresenta uno di quei luoghi da visitare almeno una volta nella vita. Raggiungerla è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni. Tuttavia, se è il volto più suggestivo e inedito della città che volete conoscere, allora il consiglio è di organizzare un viaggio adesso.

Il cuore della Costiera Amalfitana, infatti, sta per trasformarsi nel palcoscenico di uno spettacolo grandioso, quello che celebrerà tradizioni antiche e mai dimenticate e che andrà in scena il 31 agosto e il 1° settembre. Due giorni durante i quali dame, paggi e cavalieri scenderanno tra le strade di Amalfi per rievocare e festeggiare il Capodanno Bizantino.

Capodanno Bizantino: gli eventi da non perdere

Agosto si concluderà nel migliore dei modi nell’antica Repubblica Marinara che, proprio nei giorni che segnavano la fine dell’anno fiscale e giuridico dell’Impero d’Oriente di cui Amalfi era autonomia periferica, si trasformerà in un villaggio medievale.

L’evento, organizzato dal Comune di Amalfi in collaborazione con il Comune di Atrani, che si unirà alle celebrazioni, e al Centro di Cultura e Storia Amalfitana si terrà nei giorni del 31 agosto e del 1° settembre. Tantissimi gli appuntamenti imperdibili tra i quali l’iconico Corteo Storico che vedrà sfilare oltre 100 persone, abbigliate con costumi d’epoca, impegnate a perpetuare il celebre rito di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana.

Le celebrazioni avranno inizio il 31 agosto con un convegno di studio sul Medioevo amalfitano che si svolgerà all’interno dell’Arsenale della Repubblica. Dopo di questo seguiranno tutta una serie di appuntamenti evocativi e suggestivi volti a intrattenere cittadini, viaggiatori e appassionati di storia. Non mancheranno eventi musicali e spettacoli in piazza.

La festa del Capodanno Bizantino si concluderà il 1° settembre con il Corteo Storico che sfilerà in compagnia del Magister fino alla bellissima scalinata della Cattedrale di S. Andrea.