Il Capodanno romano è ricco di eventi gratuiti: concerti, reading e persino proiezioni e laboratori per bambini. I nostri consigli tra itinerari e musei.

123RF Castel Sant'Angelo, Capodanno a Roma

Roma si prepara a salutare un 2025 storico, caratterizzato dal Giubileo che ha rappresentato per la città una sfida, ma anche un motivo di arricchimento: nuovi turisti, pellegrini, importanti iniziative di restauro e nuova mobilità. È stato un 2025 importante che si concluderà nel migliore dei modi: feste, concerti e attività prima della chiusura ufficiale della Porta Santa di San Pietro, prevista per il 6 gennaio, che porrà fine alle celebrazioni del Giubileo. Prima ancora chiuderanno le altre Porte Sante della Capitale: la Basilica di Santa Maria Maggiore il 25 dicembre, la Basilica di San Giovanni in Laterano il 27 e San Paolo fuori le Mura il 28.

Sarà dunque un finale d’anno ricco di eventi per Roma tra cerimonie ufficiali e saluti al 2025. Non mancheranno – oltre alle attività giubilari – iniziative pensate per chi resterà in città durante le feste. Passeggiate, visite guidate e ovviamente il canonico e immancabile concerto di fine anno. Quali, tuttavia, sono gli eventi gratuiti di cui poter usufruire nella Capitale il 31 dicembre e l’1 gennaio? Ve ne proponiamo cinque.

Il concerto di Capodanno al Circo Massimo

L’evento più atteso del 31 dicembre è – non serve neanche sottolinearlo – il grande concerto di Capodanno 2026 al Circo Massimo. Totalmente gratuito e promosso da Roma Capitale, l’inizio del live è previsto per le 21 e – sul palco – troveremo Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai. «Quella del Circo Massimo sarà una bellissima serata con tre straordinari artisti, un grande concerto gratuito, un momento di festa, di gioia per celebrare l’arrivo del nuovo anno. – ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri – È una tradizione amatissima dalle romane e dai romani e da tutti quelli che amano Roma e quindi siamo sicuri che sarà un grande successo e per questo invito tutti a partecipare».

L’evento è condotto dalle voci di RDS, Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro ed è un’occasione unica per celebrare l’inizio del 2026 in compagnia, in uno dei luoghi più belli e affascinanti al mondo.

Roma Capodarte 2026

Torna anche quest’anno – per la quinta edizione – Roma Capodarte 2026. Quest’anno l’iniziativa celebra l’80º anniversario dell’Assemblea Costituente (1946-2026) e riempirà l’intera Capitale di attività culturali completamente gratuite (tra cui la distribuzione gratuita di 10.000 copie della Costituzione Italiana). C’è solo l’imbarazzo della scelta, quindi proviamo a fare un po’ di ordine.

Piazza Navona tra passeggiate e spettacoli

Piazza Navona, durante tutte le feste, si arricchisce di mercatini e giostre. L’1 gennaio c’è tuttavia un motivo in più per passeggiare negli spazi della storica piazza romana: su un palco allestito per l’occasione si alterneranno Beatrice Rigillo, Emanuela Cappello, Raffaello Corti aka Faccestamagia e Lorenzo Maragoni per celebrare la comicità in tutte le sue forme. Dalle 18 alle 22 largo alla Milonga del Nuovo Anno, un evento che vedrà Daiana Guspero e Miguel Ángel Zotto, icone mondiali del tango argentino, impegnati in performance mozzafiato. A seguire, protagonista sarà la TDJ Lavinia Livi.

Cinema gratuito

Tra le attività gratuite proposte c’è anche il cinema: nel cuore di Trastevere, a Spazio S.c.e.n.a., in programma Il terrorista (alle ore 16) e a seguire C’è ancora domani di Paola Cortellesi (alle 18). A Villa Borghese, Casa del Cinema ospiterà la proiezione di due capolavori di Vittorio De Sica: alle ore 11 Sciuscià e alle ore 20 Ladri di Biciclette. Alle ore 17 c’è anche la proiezione del documentario Figlio di Giano di Luigi Grispello.

Al Nuovo Cinema Aquila, dalle 18.30 alle 19.30, è in programma Articolo 1 della Costituzione italiana stabilisce che L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro…, incontro-confronto con il pubblico, proiezione di alcuni estratti di documentari per ricordare l’importanza del lavoro per il progresso della democrazia – La fabbrica dei tedeschi di Mimmo Calopresti e Portuali di Perla Sardella – e del film No other Choice – non c’è altra scelta del regista sudcoreano Park Chan-wook, che affronta il tema della globalizzazione.

Attività per bambine e bambini

Non mancano attività gratuite per famiglie: l’1 gennaio vi basta andare a Pelanda al Mattatoio dalle ore 15, dove si terrà l’evento La Repubblica del gioco, un percorso partecipativo diffuso rivolto a tutte le famiglie e dedicato all’80° anniversario dell’Assemblea Costituente. Fino alle ore 19 ci saranno giochi cooperativi, costruzioni collettive e pratiche circensi aperte.

Dalle 16.30 alle 18, presso il Forum di Palazzo Esposizioni Roma, a bambine e bambini dai 5 anni in su è dedicato il laboratorio d’arte Dritti ai Diritti ispirato agli albi illustrati dello Scaffale d’arte. Nel Municipio V, al Teatro Biblioteca Quarticciolo, alle ore 16 è in programma Liberi di esprimersi, laboratorio di scrittura creativa.

In alcune sedi dell’Istituzione Biblioteche di Roma, dalle 16 alle 20, da non perdere infine A tutta lettura. Biblioteche per Costituzione: le bibliotecarie e i bibliotecari cureranno speciali vetrine tematiche e letture dedicate ai principi fondamentali della nostra Carta.

Itinerari e reading

Tra le altre attività proposte, segnaliamo le letture della Costituzione – a cura di Elisa Di Eusanio e Francesca Centorame – in Piazza Cina dalle 15.30 alle 18 con un intervento di Azzykky (Gian Marco D’Eusebi). Sul palco del Teatro del Lido, alle ore 18 è invece in programma Madri Costituenti: donne, libere, sovrane, reading con dibattito a cura della compagnia Trame Teatro e Musica ispirato al discorso di Piero Calamandrei del 1955.

Quattro gli itinerari culturali proposti dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, ognuno legato idealmente a un articolo della Carta costituzionale: alle 11.30 Villa Borghese: da giardino del principe a Parco dei Romani e alle 15 Duemila anni di storia attorno a Porta Maggiore (entrambi dedicati all’art. 9). Alle 12 Roma: i luoghi dell’incontro e dell’accoglienza, alle 14 I bombardamenti di San Lorenzo del 19 luglio 1943 e alle 15 e alle 16 visita al Bunker di Villa Torlonia.

Musei gratuiti l’1 gennaio

L’1 gennaio, in occasione della quinta edizione di Roma Capodarte, i Musei e le aree archeologiche saranno inoltre aperti a ingresso gratuito. Qualche info: i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, il Museo di Roma-Palazzo Braschi, Centrale Montemartini, i Musei di Villa Torlonia (tranne Serra Moresca), il Museo di Roma in Trastevere, il Museo Civico di Zoologia e la Galleria d’Arte Moderna saranno aperti dalle 11 alle 20.

Il Museo Napoleonico, il Museo della Repubblica Romana e della Memoria garibaldina, il Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, il Museo Pietro Canonica, il Museo delle Mura, il Museo di Casal de’ Pazzi, Serra Moresca, il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Villa di Massenzio, Area archeologica del Circo Massimo, Area Sacra di Largo Argentina, Parco archeologico del Celio, Museo della Forma Urbis saranno aperti dalle 11 alle 17. Technotown è aperta dalle 14 alle 19 e l’Area Archeologica dei Fori Imperiali è aperta dalle 8.30 alle 16.30.

Se non siete troppo provati dai festeggiamenti della sera precedente, è un’occasione per visitare gratuitamente alcuni dei Musei più belli della Capitale.

Il Concerto di Capodanno alla Nuvola di Fuksas

Se non avete avuto modo di assistere al Concerto del Circo Massimo – o volete semplicemente bissare a suon di musica – l’1 gennaio la Capitale offre un altro live gratuito e la location è di quelle da sogno. Presso la Nuvola di Fuksas, in occasione dei 90 anni celebrati da EUR, EUR Spa – alle 18.30 – propone la seconda edizione del Concerto di Capodanno di Roma. L’evento è assolutamente gratuito (con prenotazione obbligatoria su TicketOne) e vi permetterà ad assistere al live dell’orchestra diretta dal Maestro Gerardo Di Lella, accompagnato sul palco da 72 musicisti e 10 cantanti.

Il repertorio celebra la grande tradizione italiana della musica per il cinema con opere, tra gli altri, di Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani. Durante il concerto, il Maestro Di Lella eseguirà per la prima volta EUR90, un suo brano inedito scritto proprio in occasione delle celebrazioni del novantesimo anniversario di Eur SpA.