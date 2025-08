Durante la Notte di San Lorenzo, i borghi più belli d'Italia vi aspettano per esprimere i vostri desideri immersi in un'atmosfera suggestiva e ricca di eventi

Ufficio Stampa@Alduino Pelosi Anche il borgo di Grottammare partecipa all'evento

Il 10 agosto 2025, con l’arrivo della Notte di San Lorenzo, torna uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: Il Borgo dei Desideri nei Borghi più Belli d’Italia. Dalle prime luci calde del tramonto fino all’alba, è possibile visitare i borghi italiani che aderiscono all’iniziativa e, tra una bellezza storica e l’altra, scorgere le stelle cadenti ed esprimere un desiderio immersi in un’atmosfera unica e suggestiva.

Elemento comune a tutti i borghi è la presenza di un luogo specifico, che si tratti di un pozzo, di una fontana o di un giardino, dove i visitatori possono lasciare i propri bigliettini con i desideri. Partecipare all’iniziativa significa riscoprire l’Italia più autentica in un modo diverso, lasciandosi incantare dai centri storici dei borghi e godendo degli eventi organizzati.

Ogni borgo, infatti, propone un programma tra concerti, performance teatrali, mostre e appuntamenti gastronomici. Ne abbiamo selezionato qualcuno da consigliarvi, vi invitiamo a visionare l’elenco completo sul sito ufficiale.

Festeggiamenti al borgo di Cervo

In Liguria, l’incantevole borgo medievale di Cervo, raccolto su uno sperone che declina verso il mare, celebra la Notte di San Lorenzo in spiaggia con un aperitivo e DJ set al tramonto, seguito dalla pesca di beneficienza a sostegno della Proloco Progetto Cervo, dai giochi di luce in spiaggia e dalla Premiazione del Concorso “Il Borgo dei Desideri 2025”.

Montecassiano tra i calici di stelle

Nelle Marche, invece, il borgo di Montecassiano ha creato un programma chiamato “Il borgo tra calici di stelle” dove sono previste visite guidate su prenotazione, apericena sotto le stelle e musica live. Inoltre, per tutta la durata della serata, sarà possibile visitare la grotta magica con il pozzo dei desideri, dove scrivere il proprio desiderio e partecipare al concorso di Borghi più belli d’Italia, e osservare le stelle con telescopi professionali.

Degustazioni e street food a Monteleone d’Orvieto

Il borgo Monteleone d’Orvieto, in Umbria, festeggia la notte delle stelle cadenti con vino e ottimo cibo. Il Pozzo di Piazza Cavour si trasforma nel “Pozzo dei Desideri” al quale affidare i vostri sogni, mentre Piazza Bilancini ospita diversi stand dove partecipare a degustazioni guidate con oltre 40 etichette di vino dai produttori del territorio. Non mancherà lo street food umbro con la “Sagra degli Umbrichelli” di Monteleone d’Orvieto, “Il Pizzicagnolo” di Città della Pieve e “Le Olivastre” di San Feliciano.

Infine, dalle 22:00 si terrà un percorso itinerante di arte acrobatica, musica dal vivo e osservazione delle perseidi.

Eventi per grandi e bambini a Casale Marittimo

In Toscana, il borgo di Casale Marittimo ha creato un programma che diverte adulti e bambini. I più piccoli potranno partecipare a laboratori di lettura e arti grafiche, ammirare i progetti esposti dalla scuola d’infanzia o partecipare alla divertente baby dance. I più grandi, invece, potranno provare tante specialità tipiche, assistere ai concerti e accompagnare i più piccoli durante la passeggiata animata “Cacciatori di stelle”.

Spettacoli teatrali a Neive

Infine, vi consigliamo di esprimere i vostri desideri a Neive, il paese della poesia situato in Piemonte. Il borgo si accenderà di luci e musiche lungo una passeggiata tra i vicoli del centro storico dove verranno raccontate storie, suonate canzoni e rievocati personaggi attraverso performance teatrali. Qui potrete lasciare il vostro desiderio nella scatola opportunamente localizzata nello spazio adibito al brindisi finale.