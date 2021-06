Bologna: una notte gratis e i musei in omaggio

editato in: da

Bologna dà il benvenuto a chi vorrà scoprirne tutte le meraviglie anche (e soprattutto) d’estate, aprendo ai visitatori le porte della ricca offerta culturale cittadina. Fino al 1° agosto, infatti, i turisti che scelgono il capoluogo emiliano per i loro weekend estivi potranno usufruire della campagna “Bologna Welcomes You”.

Ecco come funziona: coloro che prenotano una notte per il fine settimana in una delle strutture convenzionate, ricevono in omaggio la seconda notte e una Card speciale che dà accesso alle attrazioni culturali più imperdibili del capoluogo emiliano. Naturalmente, il tutto all’insegna della sicurezza.

La Card prevede l’ingresso gratuito allo splendido complesso delle Due Torri, simbolo della città, e a tutti i musei dell’Istituzione Bologna Musei, nonché scontistiche sulle visite guidate e posti riservati per le proiezioni di “Sotto le Stelle del Cinema”, a cura di Cineteca di Bologna. Non solo: la Card permette ai turisti di ottenere uno sconto del 10% presso tutti i ristoranti, i pub e le birrerie che aderiscono all’iniziativa.

Tutto il processo di selezione delle offerte e di accesso ai servizi è gestito online, attraverso il sito dedicato. Una scelta dettata dalla necessità di evitare attese o assembramenti presso punti fisici, garantendo così ai visitatori massimo comfort, sicurezza e tranquillità.

Durante il loro soggiorno, i turisti avranno a disposizione anche la nuova app MyBologna, che consente di parlare a distanza con i punti informativi, di spostarsi in città e nel territorio metropolitano, di ricercare e prenotare ristoranti, così come esperienze e tour.

Bologna Welcomes You è curata da Destinazione turistica Bologna metropolitana e Bologna Welcome, in collaborazione con ASCOM-Confcommercio, Confesercenti, CNA, Unindustria, Istituzione Bologna Musei e Cineteca di Bologna. L’iniziativa, inoltre, si inserisce nel quadro di “Questa è Bologna”, la campagna di rilancio del turismo nella città felsinea.

“Siamo certi che Bologna Welcomes You sarà un volano per il rilancio del turismo nella nostra città che caratterizzerà ancora di più Bologna come destinazione organizzata e sicura, grazie soprattutto a efficienti sistemi di prenotazione online come la nuova app MyBologna”, ha commentato in una nota ufficiale Giovanni Trombetti, Presidente di Bologna Welcome.

Un’occasione unica per scoprire una città sorprendente, creativa e sempre affascinante. Respirarne lo spirito autentico tra i portici candidati Unesco, le piazze, le torri, le chiese e i palazzi storici. Infine, attraverso i suoi musei, apprezzare tutta la storia culturale della città, dalle testimonianze delle radici etrusche e romane fino alle tele e agli scritti dei suoi artisti moderni e contemporanei.