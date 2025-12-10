Biglietti scontatissimi per volare in inverno e primavera con Vueling: un regalo originale che farà brillare gli occhi a chi lo riceve

iStock Visitare la bella Spalato con voli low cost

Cosa c’è di meglio che regalare un viaggio per Natale? Vueling lo sa bene e con la nuova promozione conquista i cuori di tutti i viaggiatori. Sono tantissime le mete raggiungibili dagli aeroporti italiani con voli a partire da 19 euro tra il 7 gennaio e il 26 marzo 2026. Il periodo è perfetto per viaggiare dopo le feste e iniziare ad attendere la primavera con più entusiasmo. Le occasioni, però, durano solo per poco: questi prezzi top sono attivi solo fino al 14 dicembre… non dovete farveli scappare.

Da Milano Malpensa a Bilbao

Con 21 euro in varie date da gennaio si parte da Milano Malpensa per Bilbao, una città artistica che conquista al primo sguardo e fortemente ancorata alla tradizione basca.

Cosa vedere? Sicuramente il Museo Guggenheim, simbolo della rinascita culturale della città, con la sua struttura architettonica straordinaria che merita una visita anche solo dall’esterno. Passeggiando lungo la Ría di Bilbao, il fiume che attraversa il centro, si resta colpiti dalla fusione tra modernità e scenari urbani storici. Il Casco Viejo, il centro storico, invita a scoprire le famose Siete Calles, un dedalo di vie vivaci dove assaporare l’energia autentica del luogo.

Cosa fare? Il consiglio è quello di assaggiare i pintxos, veri protagonisti gastronomici della città, accompagnati da un calice di txakoli, il vino bianco locale. Si tratta di un’esperienza conviviale e coinvolgente, perfetta per vivere l’atmosfera basca in modo genuino. Si può inoltre visitare il Mercado de la Ribera, uno dei mercati coperti più grandi d’Europa, dove i profumi e i colori parlano di una tradizione culinaria ricca e coinvolgente.

Da Napoli a Minorca

Chi ha voglia di sole e mare può approfittare invece dei voli a partire da 45 euro da Napoli verso Minorca nei mesi di gennaio e febbraio… le date disponibili sono tante, anche nei weekend. Per chi ama il mare sono imperdibili Cala Macarella e Macarelleta… probabilmente le spiagge più famose dell’isola, un vero incanto fatto di acqua turchese e natura selvaggia. Anche Ciutadella, antica capitale, merita una passeggiata tra palazzi storici, piazze eleganti e scorci mediterranei. Mahón, invece, conquista con il suo porto naturale tra i più grandi del mondo e l’atmosfera piacevole dei suoi vicoli.

iStock

Da Roma a Spalato

Volare in Croazia da Roma a un prezzo top? Con la promozione Vueling si raggiunge Spalato con 45 euro in varie giornate di marzo. La destinazione dall’anima storica e rilassata è un’occasione da non perdere.

Visitate il Palazzo di Diocleziano, un complesso storico unico al mondo che non si limita a essere un monumento da visitare, ma un vero e proprio quartiere vivo. Passeggiando tra cortili, colonne e mura antiche, si percepisce la grandezza dell’impero romano unita alla vita quotidiana degli abitanti. Non si può poi perdere il lungomare Riva, elegante e piacevolmente animato, dove respirare la brezza del mare sorseggiando un caffè con vista.

Consigliamo poi di salire sul Monte Marjan per ammirare la città dall’alto, con un panorama che abbraccia il porto, il mare e i tetti rossi del centro. Per chi desidera scoprire il mare croato in tranquillità, marzo è ideale per passeggiate costiere, escursioni e momenti di relax senza il caldo estivo.