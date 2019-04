In Liguria, il nuovo Sentiero Liguria che arriva a Celle Ligure

editato in: da

A partire dal 17 aprile 2019, la Liguria può contare su di un altro sentiero: è un nuovo percorso, che collega il Sentiero Liguria al centro di Celle Ligure.

Punto di partenza del nuovo sentiero è Sanda, frazione di Celle Ligure e antichissimo borgo che domina la valle del torrente Ghiare. Qui, in prossimità della Chiesa di San Giorgio (al cui interno è possibile ammirare la tela raffigurante la “Madonna di Misericordia” del Ratti e alcune statue lignee del Brilla), si imbocca il percorso che conduce ad Albisola. Una tappa obbligata, per gli amanti delle ceramiche.

Si raggiunge poi Torre Bergalla e si scende verso Cassisi, per arrivare nei pressi della stazione ferroviaria e dunque a destinazione. È, questo, un percorso lungo tre chilometri e mezzo alla portata di tutti, in quanto privi di salite; per il rientro su Sanda, si può percorrere il sentiero al contrario oppure utilizzare il bus di linea TPL che parte da via Colla.

Così, grazie a questo nuovo itinerario, Celle Ligure – città costiera della provincia di Savona, tra le principali località turistiche della riviera ligure di Ponente – è collegata a quell’opera straordinaria che è il Sentiero Liguria, 675 chilometri da Luni a Ventimiglia, da percorrersi in 30 tappe. A pochi passi dalla costa, con le sue splendide spiagge e le scogliere a picco sul mare, il sentiero (ottimamente segnalato) consente d’immergersi tra il verde e il blu, tra il giallo delle ginestre, le coloratissime fioriture, gli ulivi millenari e i profumi delle erbe aromatiche.

Ci sono, lungo il Sentiero Liguria, tappe facili, di livello medio oppure tratti – pochi – riservati ai trekker esperti. Si attraversano paesaggi di mare e di montagna, si cammina tra i borghi, si sfiorano le fortificazioni di Genova, si sale su per le colline e si ascolta il rumore delle onde. È un sentiero unico, questo, soprattutto se percorso per intero. Un sentiero che, oggi, potrà essere imboccato con facilità anche da Celle Ligure. Per scoprire così una regione dalle mille anime, dai mille paesaggi, e dalla bellezza variegata tipica delle regioni italiane.