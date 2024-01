La Befana vive qui: è pronta ad accogliere tutti con una grande festa

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Ufficio Stampa/ La Casa della Befana Urbania La Befana è arrivata in città: la grande festa ha inizio

Le atmosfere scintillanti del Natale, ormai, sono già un lontano ricordo. Con l’inizio di gennaio e del nuovo anno, infatti, è arrivato il momento di pensare ai buoni propositi e a tutto quello che verrà. Ma c’è ancora una festa da celebrare che vede il coinvolgimento di tutti, grandi e bambini: stiamo parlando dell’Epifania.

Calze, dolciumi, mercatini e falò, come vuole la tradizione, non possono mancare nelle case degli italiani così come nelle città del Bel Paese. Ma se volete celebrare l’ultima giornata di festa, nonché la prima di questo 2024, in grande stile, allora c’è solo un posto da raggiungere, e si trova in Italia.

Nell’entroterra marchigiano, in provincia di Pesaro e Urbino, esiste infatti la Capitale italiana della Befana. È proprio qui, a Urbania, che la simpatica vecchina tanto attesa da grandi e bambini nel giorno dell’Epifania ha organizzato una grande festa che si terrà dal 4 al 6 gennaio: siete tutti invitati!

La Befana vive qui, ed è pronta ad accogliere grandi e bambini con una festa memorabile

La scopa volante è stata revisionata, i dolci e le caramelle sono stati posizionati all’interno delle calze e il carbone, per chi non è stato bravo, è già stato confezionato. Insomma è tutto pronto per quella che sarà la Festa Nazionale dell’Epifania, una celebrazione senza eguali che animerà le strade di Urbania, ribattezzata come la Capitale della Befana.

L’evento, giunto alla sua 27esima edizione, si preannuncia straordinario: dal 4 al 6 gennaio, infatti, attrazioni, spettacoli, mercatini, laboratori ed eventi di ogni genere intratterranno cittadini e viaggiatori di ogni età. Protagonista assoluta della kermesse sarà proprio lei, la dolce vecchina in sella alla sua scopa che arriverà in città per consegnare dolciumi e cioccolato a tutti i presenti.

Tantissime le cose da fare e da vedere in questi giorni che, eccezionalmente, vedranno la Befana continuare a festeggiare anche nella giornata del 7 gennaio. Dopo l’Epifania, infatti, ci sarà l’apertura straordinaria della sua casa per consentire a grandi e bambini un ultimo saluto. Ma non solo, sarà anche l’occasione per ammirare il cammino dove prepara il carbone e per scoprire i segreti della sua scopa volante. A proposito, questa è conservata nel garage della sua abitazione.

Il volo della Befana e la calza più lunga del mondo

Se avete in mente di raggiungere Urbania per celebrare in maniera memorabile l’Epifania, ecco tutti gli appuntamenti imperdibili. Intanto vi consigliamo di alzare gli occhi al cielo: durante i tre giorni di festa, infatti, la Befana scenderà dal campanile della torre civica più volte al giorno. Gli appuntamenti sono previsti alle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00.

Sarà inoltre possibile visitare l’ufficio postale della Befana, la sua casa, e passeggiare tra i tradizionali mercatini che offrono un’esperienza di shopping all’insegna di prodotti tipici, street food e artigianato.

Durante i giorni di Festa Nazionale, inoltre, sarà possibile ammirare la Calza più lunga del mondo che sfilerà tra le strade di Urbania. Questa calza speciale, sferruzzata dagli aiutanti della dolce vecchina, ha già guadagnato il primato lo scorso anno raggiungendo una lunghezza di 70 metri. Ma non si esclude che, da qui al 6 gennaio, possa allungarsi ancora.