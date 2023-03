L’aurora boreale è in tour: puoi ammirarla in qualsiasi parte del mondo

Fonte: Getty Images L'aurora boreale arriva, inaspettatamente, a Hong Kong

Esistono visioni che sono così belle da non sembrare reali. Paesaggi che si aprono davanti ai nostri occhi come fossero un miraggio e che ci ricordano quanto è straordinario il mondo che abitiamo. Gli stessi che ci invitano a esplorare il globo in lungo e in largo. Tutto merito della natura che, con i suoi spettacoli, non smette di incantarci e sorprenderci ogni giorno.

Tra gli show più belli, quelli ai quali dovremmo tutti assistere almeno una volta nella vita, c’è sicuramente lei: l’aurora boreale. Si tratta di un particolare fenomeno atmosferico che tinge di meraviglia il cielo, che lo infiamma e lo colora in maniera unica, e che ci invita a restare col fiato sospeso e con gli occhi all’insù. Sono molti i viaggiatori che in determinati periodi dell’anno si mettono in cammino per raggiungere quelli ormai sappiamo essere i luoghi dove si palesa questo incredibile show.

Quello che in molti non sanno, però, è che l’aurora boreale è in tour. Attualmente si trova a Hong Kong, ma può essere ammirata in qualsiasi altra parte del mondo.

L’aurora boreale “on demand” arriva in città

C’è tanta poesia in quel fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre che incanta le persone di tutto il mondo da tempi immemori. Pittori, artisti, poeti, scrittori e viaggiatori: nessuno resta immune al fascino dell’aurora boreale.

Proprio lei che, all’improvviso, squarcia il cielo e illumina le stelle con forme inedite e colori cangianti che evocano paesaggi fiabeschi e onirici. L’aurora boreale sembra un incantesimo che non si può spiegare, ma è la scienza a svelarci che lo spettacolo è portato in scena da particelle elettriche, elettroni e protoni, che colpendo l’atmosfera terrestre producono lampi di luce cangianti accompagnati da uno spettacolo sonoro suggestivo e affascinante.

Alaska, Danimarca, Irlanda, Finlandia e Svezia, sono solo alcuni dei luoghi più famosi per avvistare l’aurora boreale, gli stessi che in determinati periodi dell’anno sono raggiunti da viaggiatori provenienti da ogni parte mondo.

Oggi, però, inaspettatamente l’aurora boreale è visibile anche sopra il cielo di Hong Kong. Tutto merito di un uomo, l’artista svizzero Dan Acher, che ha creato un‘installazione strabiliante che permette di avvistare l’aurora boreale nei cieli delle città del mondo, in qualsiasi periodo dell’anno. Il progetto si chiama Borealis e la visione è davvero straordinaria.

Fonte: Getty Images

Borealis: l’installazione che colora i cieli del mondo

Se fino a poco tempo fa credevamo che l’aurora boreale si manifestasse solo in determinate destinazioni, e in precisi momenti dell’anno, con il progetto Borealis dobbiamo tutti ricrederci. Quello che sta succedendo adesso nel cielo di Hong Kong, nel West Kowloon Cultural District, ne è la prova.

Com’è possibile che l’aurora boreale sia apparsa nei cieli della Cina lo abbiamo già svelato, tutto merito di un’installazione straordinaria, dal nome Borealis, creata dall’artista svizzero Dan Acher.

Molto più di un’opera d’arte, questa installazione porta in scena una performance immersiva che tinge e colora i cieli di tutto il mondo, regalando la possibilità di richiedere un’aurora boreale on demand ovunque, e in ogni periodo dell’anno.

Nessuna installazione è mai uguale alla precedente. Grazie al colore del cielo, e alle mutevoli condizioni meterologiche, i colori e le forme dell’installazione regalano infinite sfumature e variazioni che, ogni volta, permettono di ammirare un’aurora boreale unica. Artificiale sì, ma comunque suggestiva e magica.

Per scoprire dove apparirà la prossima aurora boreale, vi basterà seguire il calendario di Borealis on tour. Intanto vi anticipiamo che questa apparirà nel Nuovo Galles del Sud la prossima estate.