Content Writer specializzata nel Travel. Per lei il successo è fare da grandi ciò che si sognava da bambini e se, scrivendo, riesce ad emozionare, ha raggiunto il suo obiettivo.

Istock Volare in economy è un lusso

Air Canada rivoluziona l’esperienza di volo in classe economica, e offre un tocco di lusso fino a oggi riservato solo ai viaggiatori di prima classe o premium. A partire da questo autunno, la compagnia di bandiera canadese servirà birra, vino e snack gratuiti su tutti i voli, diventando così la prima compagnia tradizionale nordamericana a introdurre alcolici senza costi aggiuntivi per tutti i passeggeri di economy.

La mossa segna un evidente distacco rispetto ai concorrenti statunitensi come American, Delta e United, che riservano le bevande gratuite solo ai voli più lunghi, e alle compagnie low cost come Spirit, Frontier e JetBlue, dove gli alcolici continuano a essere a pagamento.

Il valore dei comfort a bordo secondo Air Canada

Scott O’Leary, vicepresidente Loyalty & Product di Air Canada, ha spiegato che la decisione riflette la crescente attenzione dei passeggeri verso il comfort e l’esperienza a bordo. “Cibo e bevande hanno un impatto sproporzionato sulla soddisfazione del cliente”, ha dichiarato, sottolineando come eliminare le tariffe per gli alcolici possa avere più valore percepito rispetto a ridurre quelle per i bagagli.

Per i viaggiatori leisure, in particolare, un drink gratuito rappresenta non solo un gesto di cortesia, ma un vero e proprio segnale di attenzione al loro viaggio.

Snack e bevande: un assaggio del Canada a bordo

L’offerta non si limita ai soli alcolici. Air Canada ha scelto di valorizzare marchi locali e prodotti canadesi, integrando nella routine di bordo snack pensati per accompagnare ogni momento del viaggio.

I voli del mattino propongono barrette d’avena MadeGood Mornings, mentre i passeggeri in partenza dall’aeroporto Billy Bishop di Toronto, dopo le 10:30, potranno gustare gli shot di benessere allo zenzero Greenhouse, energizzanti e naturali. A questi si aggiungono i classici pretzel TWIGZ, i biscotti Celebration di Leclerc, hummus e cracker Summer Fresh e le tazze di farina d’avena Quaker, il tutto accompagnato da birra, vino e persino Heineken 0.0, l’unica birra analcolica disponibile gratuitamente su una compagnia tradizionale nordamericana.

Un impegno verso un’esperienza di viaggio completa

Queste novità sono soltanto un tassello dell’impegno di Air Canada nel migliorare l’esperienza dei passeggeri.

L’aggiornamento dei menu si affianca a un’app mobile rinnovata, un intrattenimento di bordo ampliato, lounge ristrutturate, procedure aeroportuali più efficienti e al miglior programma fedeltà Aeroplan della categoria. Ai viaggiatori nordamericani e verso le destinazioni Sun, Messico e Caraibi viene inoltre garantito Wi-Fi veloce e gratuito, mentre le opzioni di viaggio intermodali su un unico biglietto consentono collegamenti senza interruzioni.

Un segnale di attenzione per i viaggiatori leisure

L’iniziativa, introdotta il 1° settembre, mette in luce la volontà della compagnia di offrire un servizio premium a tutti i clienti, con un’attenzione particolare ai viaggiatori leisure.

“Questi aggiornamenti offrono qualcosa per tutti e mettono in mostra con orgoglio i marchi canadesi, permettendo ai nostri clienti di rilassarsi e iniziare al meglio i loro viaggi, indipendentemente dalla destinazione”, ha aggiunto O’Leary. Per chi parte verso il Messico, i Caraibi o all’interno del Canada, l’esperienza in classe economica si trasforma così in un piccolo lusso quotidiano: drink e snack gratuiti, prodotti locali di qualità e un servizio attento che rende il viaggio più piacevole e memorabile.