Visit Missouri Devils Elbow Bridge, Route 66

La storica Route 66 compie 100 anni e gli Stati Uniti si preparano a celebrarla in grande stile. Il via ufficiale ai festeggiamenti parte da Springfield, città simbolo della “Mother Road”, che dal 30 aprile al 3 maggio 2026 ospiterà il National Route 66 Centennial Kickoff Celebration. Quattro giorni di eventi, musica e rievocazioni che rendono omaggio a una delle strade più iconiche al mondo, capace di incarnare lo spirito del viaggio on the road e della libertà americana.

Springfield, culla della Route 66

Non è un caso che sia proprio Springfield ad aprire le celebrazioni del centenario. Da qui, il 30 aprile 1926, venne inviato il telegramma diretto a Washington D.C. con la proposta di assegnare il numero 66 alla nuova arteria che avrebbe collegato Chicago a Santa Monica. Un momento storico che ha segnato la nascita di un mito.

La città del Missouri celebra ogni anno, ad agosto, questo legame con il Birthplace of Route 66 Festival, ma nel 2026 l’atmosfera sarà ancora più speciale. Ad aprire ufficialmente il programma, il 30 aprile, è un grande concerto alla Great Southern Bank Arena della Missouri State University, con protagonisti i Little Big Town e altri artisti della scena country e rock americana. A presentare la serata sarà anche John Goodman, originario proprio del Missouri.

Tra i momenti più simbolici spicca la dedica della Birthplace Plaza (30 aprile ore 16), con una nuova installazione artistica che ricorda il punto esatto da cui partì il celebre telegramma. Un tributo che rafforza il ruolo di Springfield come cuore storico della Route 66.

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Parate, mostre e spettacoli: gli altri eventi

Il programma del National Route 66 Centennial Kickoff Celebration è ricco e variegato, pensato per coinvolgere appassionati, famiglie e viaggiatori. Per tutto il weekend, il Gillioz Theatre ospiterà una mostra itinerante dedicata al centenario, con fotografie e materiali d’archivio che raccontano un secolo di storia americana.

Tra gli eventi più attesi c’è la “Celebrate America on Route 66 Parade” (1 maggio ore 18), una suggestiva sfilata di veicoli d’epoca prodotti tra il 1926 e il 1985, che ripercorrono idealmente l’evoluzione del viaggio su strada. Non mancano spettacoli scenografici come l’illuminazione del Jefferson Avenue Footbridge, accompagnata da musica dal vivo e da un moderno show di droni (1 maggio ore 19-21).

Gli appassionati di auto storiche potranno invece immergersi nel Red, White & Bridge Bash Car Show (2 maggio ore 8-13), mentre chi cerca un’esperienza più elegante potrà partecipare al National Route 66 Centennial Telegraph Ball (2 maggio ore 18), gala ispirato agli anni Venti con cena, musica swing, asta benefica e atmosfera retrò.

A completare il programma del 2 maggio, eventi diffusi lungo la Historic Commercial Street tra street food, attività per famiglie e intrattenimento continuo, oltre alla proiezione in anteprima (3 maggio) del film “Dust to Malibu”, girato in gran parte proprio a Springfield.

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Informazioni utili e come arrivare

Visitare Springfield durante i festeggiamenti del centenario della Route 66 significa vivere un’esperienza immersiva nella cultura americana. In questo periodo, a Springfield, il clima è particolarmente favorevole: le temperature variano tra i 18°C e i 25°C, ideali per partecipare agli eventi all’aperto.

Raggiungere Springfield dall’Italia richiede uno scalo negli Stati Uniti, con collegamenti verso lo Springfield–Branson National Airport tramite hub principali come Chicago, Dallas, Atlanta o Denver. Dall’aeroporto, il centro città è facilmente accessibile in auto o con servizi di trasporto locali.

Per chi desidera partecipare agli eventi più richiesti, come il concerto inaugurale, è consigliabile consultare il sito ufficiale Route66kickoff.