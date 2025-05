Fonte: Ufficio Stampa Il borgo di Cossignano illuminato di sera

Se vi state chiedendo cosa fare nel weekend, noi di SiViaggia abbiamo tanti suggerimenti che andranno sicuramente a riempire quegli spazi vuoti nella vostra agenda! Dalle mostre mercato dedicate al mondo dei fiori e delle piante all’attesissimo Festival Internazionale degli Aquiloni, qui troverete sicuramente la sagra o l’evento in Italia più adatti ai vostri interessi.

Clorofilla 2025, Alba

Sabato 24 e domenica 25 maggio, Piazza San Paolo ad Alba si trasforma in un giardino a cielo aperto con l’evento Clorofilla 2025. Si tratta di una mostra-mercato florovivaistica che, dalle 9:00 alle 19:00, accoglierà i visitatori di ogni età in una cornice pensata per emozionare e far riflettere. Qui potrete partecipare a giochi esperienziali e laboratori creativi, dai percorsi sensoriali a piedi nudi ai laboratori della “Cucina Verde”, o ascoltare gli esperti del settore.

Tra gli eventi più attesi c’è sicuramente “Il canto delle piante”, in programma per tutta la giornata di sabato 24: grazie all’incredibile strumento “Music Plant” del ricercatore e naturopata Severino Doppi, potrete ascoltare le armonie prodotte dagli impulsi elettrici delle piante. Un’esperienza sonora unica e suggestiva!

15° Festival Internazionale degli Aquiloni, San Vito lo Capo

Dal 21 al 25 maggio 2025, il cielo di San Vito lo Capo sarà arricchito di colori e fantasie grazie alla 15ª edizione del Festival Internazionale degli Aquiloni. L’evento, che conquista sia adulti che bambini, organizzato nella cornice offerta da questa splendida località siciliana, comincerà con una parata di apertura che, partendo dal Palazzo Comunale, arriverà fino alla spiaggia, dove il cielo si popolerà di aquiloni.

Durante le cinque giornate, potrete ammirare le esibizioni degli aquilonisti e partecipare ai laboratori didattici attivi tutti i giorni dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, dove creare e decorare il proprio aquilone. Per i più piccoli sono previsti gonfiabili, spettacoli di magia e giocoleria, parate con mascotte e il villaggio Children Flying Kites con fiabe animate.

Tra i momenti più significativi del festival ci sono la commemorazione del 33° anniversario della strage di Capaci, con una cerimonia caratterizzata dal volo di aquiloni bianchi accompagnata dalla lettura di brani dai testi di Giovanni Falcone, e il volo notturno degli aquiloni.

Camminata dei musei, Cossignano (AP)

Sabato 24 maggio, a partire dalle 16:00, in occasione dell’iniziativa “Camminata dei musei”, potrete partecipare alla visita gratuita del borgo di Cossignano. Questa prevede una passeggiata nel centro storico, una visita al Museo Civico di Arte Sacra e una all’Antiquarium comunale “Nicola Pansoni”. La partecipazione è gratuita e limitata a un massimo di 70 persone, ma occorre prenotare con un messaggio al numero telefonico presente sul sito dell’evento.

Festa della Francigena, Fossanova (LT)

Il borgo medievale di Fossanova e il comune di Priverno, il 24 e 25 maggio 2025, ospiteranno la Festa della Francigena con tema “La Francigena e il Giubileo: i Cammini della Speranza”. A Priverno ci sarà la presentazione della nuova guida in lingua inglese dedicata al cammino della Via Francigena, mentre a Fossanova si terrà la conferenza “Il Giubileo della Speranza e i Cammini della rinascita: Pellegrinaggio, Tradizione, Cultura e Spiritualità”.

Potrete partecipare anche ai cammini che portano all’Abbazia di Fossanova, partendo rispettivamente da Sonnino, Priverno e Maenza: questi si terranno domenica 25 ed è necessaria la prenotazione.

Festa del Narciso, Rocca di Mezzo (AQ)

Domenica 25 maggio, presso la piazza Principe di Piemonte a Rocca di Mezzo, si terrà l’attesa Festa del Narciso con il passaggio di sei carri allegorici completamente ricoperti di narcisi, il fiore simbolo dell’altopiano. Sfileranno sei compagnie che, in modo divertente e creativo, si sfideranno recitando e ballando in costume ai piedi dei carri da loro realizzati.

Flowers – Moda, Arte, Spettacolo e Gusto, Modena

Il 25 maggio, dalle 12:00 fino a sera, ci sarà l’evento Flowers – Moda, Arte, Spettacolo e Gusto a Fuoricittà Countryclub, alle porte di Modena. Si tratta di un evento benefico pensato per offrire un’esperienza di intrattenimento raffinato e per sostenere le attività delle associazioni Autaut e PrenditiCura, impegnate nell’inclusione e nel supporto di ragazzi con disabilità. In programma sono previsti concorsi dedicati alla bellezza autentica, cooking class stellata con lo chef Luca Marchini, sfilate di moda e DJ set.

La serata terminerà con la cena di gala ideata dallo Chef Marchini. L’ingresso con l’aperitivo costa 12 euro, mentre con la cena costa 55 euro.

Fiera del Vino, Polpenazze del Garda (BS)

Dal 23 al 26 maggio 2025, tra i vicoli e le piazza di Polpenazze del Garda, si terrà la 73ª edizione della storica Fiera del Vino, una manifestazione che da oltre 70 anni racconta il territorio attraverso i suoi calici. In programma sono previsti diversi eventi come la celebrazione dei vini vincitori del 19° Concorso Enologico Nazionale Valtènesi Garda Classico, degustazioni guidate e masterclass.

Ogni giornata sarà scandita da abbinamenti con i sapori più identitari del territorio, dai formaggi ai salumi, fino all’olio extravergine. Ad arricchire il tutto ci saranno musica dal vivo, spettacoli e mercatini.

Hippie Market, Roma

Il 24 e il 25 maggio, dalle 11:30 alle 20:30 a Ripa Grande, nel cuore di Trastevere a Roma si terrà l’evento gratuito a offerta libera Hippie Market. Due giornate all’insegna di artigianato, vintage, musica dal vivo e street band, artisti di strada, expò d’arte, street food e spazi dedicati ai più piccoli. Il market ospiterà 80 espositori selezionati provenienti da tutta Italia tra artigiani, designer e stilisti indipendenti, illustratori e vintage

reseller.

A completare l’esperienza, ci saranno anche performance di artisti di strada, concerti all’aperto e un’area per bambini dove la creatività dei più piccoli sarà protagonista.

50° raduno internazionale Porsche 356, Cervia

Gli appassionati della Porsche non possono perdere l’evento che si terrà dal 22 al 25 maggio a Cervia e Milano Marittima. Il 50° raduno internazionale Porsche 356 celebra la passione per una delle vetture più famose della storia, dove le Porsche sosteranno per le vie del centro di Milano Marittima e Cervia, permettendo ai visitatori di ammirarle da vicino. In occasione dell’evento ci saranno anche delle visite guidate per alcuni centri storici della Romagna e la possibilità di pranzare e cenare assaporando i piatti tipici del territorio.

Bosa Wine Festival, Bosa

Il 24 e 25 maggio 2025, presso il caratteristico borgo di Bosa in Sardegna, si terrà il festival del vino che vi permetterà di provare i migliori vini prodotti sull’isola. Acquistando il biglietto, avrete un calice in vetro e un apposito porta-calice e un coupon con 6 ticket degustazione, da utilizzare presso le cantine partecipanti.

Da provare è la pregiatissima Malvasia di Bosa, da accompagnare con l’assaggio delle specialità gastronomiche bosane e isolane con in sottofondo musica, folklore e tradizione.