Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Sguardo sul borgo di Castel di Tora dove avrà luogo l'evento Turano diVino 2025

Il primo vero weekend d’estate è alle porte e l’Italia si prepara a celebrarlo con una costellazione di eventi che uniscono gusto, cultura, bellezza e convivialità.

Dai borghi affacciati su laghi incantati alle eleganti ville venete, passando per i musei aperti in notturna e le piazze che si trasformano in laboratori del gusto, il fine settimana del 21 e 22 giugno, il Solstizio, si preannuncia ricco di occasioni per vivere il territorio e le sue eccellenze.

Dal Veneto alla Sicilia, dal Lazio alla Campania, ogni regione offre un invito a rallentare, assaporare e lasciarsi sorprendere: tra degustazioni guidate, concerti sotto le stelle, incontri con autori e trekking tra vigne e ville storiche, l’Italia si riscopre, ancora una volta, palcoscenico straordinario di emozioni.

Sorsi d’autore: tra ville venete, vini e tanti ospiti

Dal 20 al 28 giugno torna Sorsi d’autore, la manifestazione che da ventisei edizioni fonde arte, letteratura e tradizione enogastronomica nella cornice raffinata delle Ville Venete. Un evento nato nel 1999 grazie a Fondazione Aida ETS e alla collaborazione di Regione Veneto, Istituto Regionale Ville Venete e Associazione Ville Venete.

Le protagoniste di questa edizione saranno quattro dimore storiche: Villa Widmann Rezzonico Foscari a Mira, Villa Molin a Padova, Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore e Villa dei Cedri a Valdobbiadene. Ogni incontro prevede dialoghi con personalità del mondo culturale e dello spettacolo, come Giovanna Botteri, Malika Ayane, Michele Bravi e Federico Buffa,accompagnati da degustazioni curate dall’AIS Veneto e visite esclusive agli interni delle ville.

Non mancano le esperienze all’aria aperta, come il trekking culturale tra le colline del Prosecco, Patrimonio Unesco, e una masterclass di giardinaggio. Il tutto arricchito da percorsi sensoriali tra formaggi d’eccellenza (Asiago DOP in tre stagionature), dolci e cioccolato artigianale.

Fuori Orario: il Museo Salinas di Palermo si accende la sera

Dal 20 giugno, ogni venerdì e sabato sera fino al 12 luglio, il Museo Archeologico Salinas di Palermo apre le porte in orario serale con la rassegna Fuori Orario. Dalle 19 alle 23, il museo si anima con concerti dal vivo, visite guidate speciali e degustazioni di vino incluse nel biglietto d’ingresso.

Il primo appuntamento, venerdì 20 giugno, vede protagonista il gruppo Coral Arte Flamenco con lo spettacolo “Pura Gitana”, omaggio alla cultura andalusa tra danza, canto e chitarra.

Sabato 21 giugno sarà la volta del duo Alessandro Venza & Letizia Guastella, che porteranno in scena un viaggio musicale tra Afrobeat, Rebetiko, Blues e Cumbia. Le visite guidate alla collezione archeologica si tengono in due turni, alle 20:45 e 21:45.

Mangiare con Gusto: sapori autentici a Terracina

Venerdì 20 e sabato 21 giugno va in scena a Terracina, nel cuore della Riviera d’Ulisse, la dodicesima edizione di Mangiare con Gusto, la manifestazione patrocinata dal Comune, dalla Regione Lazio e dal Ministero dell’Agricoltura. Un fine settimana dedicato al cibo genuino, con showcooking, degustazioni, laboratori e la presenza di produttori locali che raccontano i loro saperi attraverso i sapori.

Ufficio Stampa

La rassegna punta a valorizzare la filiera corta e le eccellenze del territorio, con un’attenzione speciale alla sostenibilità e alla cultura gastronomica tradizionale. In programma anche intrattenimento musicale e attività per famiglie.

Turano diVino 2025: vino e paesaggio nel borgo di Castel di Tora

A Castel di Tora, affacciato sul lago del Turano e inserito tra i borghi più belli d’Italia, torna il 21 e 22 giugno Turano diVino, evento dedicato all’enologia laziale. Una vera festa itinerante tra vicoli, piazze e scorci mozzafiato, con oltre 100 etichette di vino da più di 30 cantine del Lazio, degustazioni guidate da sommelier AIS, street food locale e tanta musica dal vivo.

La manifestazione è pensata per tutti, dagli appassionati ai semplici curiosi. Si inizia sabato alle 18.30 fino a mezzanotte, mentre domenica si brinda dalle 12.30 alle 18.00. Un’occasione per esplorare un territorio poco conosciuto ma dal fascino autentico, sorseggiando e camminando al ritmo dell’estate.

L’Infiorata di Spello

Tra sabato e domenica torna uno degli eventi floreali più celebri d’Italia: l’Infiorata di Spello, che trasforma le vie del borgo umbro in un tripudio di tappeti e quadri realizzati con fiori e petali. Oltre all’aspetto artistico, la manifestazione a Spello è un’occasione per scoprire la gastronomia locale, tra norcinerie, vini umbri e dolci tradizionali.

iStock

Festa della Musica in numerose città italiane

Il 21 giugno si celebra la Festa della Musica, con concerti gratuiti nelle piazze, nei musei, nei cortili e nelle stazioni ferroviarie di oltre 700 città italiane. A Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Palermo saranno numerosi gli eventi che vedranno coinvolti musicisti professionisti e amatoriali in performance a cielo aperto.