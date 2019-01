Meteo: insistono freddo e qualche nevicata al Centrosud

editato in: da

Anche oggi sull’Italia continueranno a scorrere correnti molto fredde alimentate da una vasta area di bassa pressione che abbraccia soprattutto la parte meridionale della Penisola.

In particolare, secondo le previsioni del col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore pioverà sulle regioni adriatiche e al Sud, ma con nevicate che in Abruzzo, Molise, Marche e nord della Puglia si spingeranno fino a quote molto basse, tanto da sfiorare anche le coste; qualche nevicata imbiancherà pure Basilicata, Calabria e Sicilia, ma a quote più alte e in generale oltre 500-800 metri.

Quindi ancora tempo decisamente invernale, anche perché le temperature rimarranno piuttosto basse, al di sotto delle medie stagionali in molte zone del Centrosud. Le cose cambieranno invece nel corso del fine settimana, quando il freddo si attenuerà in tutta Italia.

Non mancheranno però delle piogge e delle nevicate: in particolare domani, sabato, qualche pioggia residua insisterà all’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia avrà la meglio il sole; poi domenica aumenterà la nuvolosità anche nel resto d’Italia, con la pioggia che nel corso del giorno bagnerà molte regioni del Centro e del Sud.