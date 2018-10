Meteo: piogge abbondanti per le prossime 48 ore

editato in: da

Le forti piogge non hanno nessuna intenzione di smettere, almeno al Nord Italia, e per almeno le prossime 48 ore.

La perturbazione mediterranea, responsabile della tremenda ondata di maltempo che ha messo in ginocchio parte della Sardegna con piogge alluvionali, continuerà a insistere in particolare sulle regioni di Nord-Ovest, sul medio-alto versante tirrenico e ancora sulla Sardegna.

Proprio sulle regioni di Nord-Ovest, scrive 3B Meteo, “resta alta l’attenzione per il pericolo derivante dalle forti piogge attese nelle prossime ore tra Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria”.

Osservate speciali sono le province di Torino, Cuneo, Asti, Alessandria, Savona e Genova: su queste zone potrebbero verificarsi dei veri nubifragi.

In tutta la Liguria è stata addirittura lanciata l’allerta rossa, soprattutto tra Imperia e Savona.

Qualche precipitazione raggiungerà anche Toscana, Lazio, Umbria, Emilia e Lombardia. Fenomeni deboli non sono esclusi neppure tra il Trentino e il veronese.

Nella prossime ore, però, fortunatamente il tempo migliorerà, specie in Sardegna, in previsione del weekend. Anche se il sole sarà solo un lontano miraggio.

Venerdì l’instabilità si concentrerà sul basso Tirreno, con piogge e temporali sparsi che interesseranno la Sicilia, parte della Calabria meridionale e ancora un po’ il Sud della Sardegna.

Per il fine settimana è atteso un sabato discreto, con qualche temporale in Sicilia e Sardegna orientale, mentre da domenica l’alta pressione tornerà a indebolirsi, minacciata da una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà nuove piogge sui settori alpini occidentali.

Nonostante le precipitazioni ininterrotte le temperature resteranno tutto sommato miti e ben oltre le medie del periodo per via dei venti di Scirocco con valori superiori ai 20°C. L’unica eccezione è la zona del Nord-Ovest e della Toscana dove è atteso un calo termico per l’arrivo del maltempo.