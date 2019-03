Meteo: lunedì piovoso al Nordest e regioni centrali

editato in: da

La perturbazione giunta ieri sta ancora attraversando l’Italia e oggi porterà un po’ di maltempo soprattutto al Nordest e parte del Centro.

Secondo i meteorologi di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore infatti le nuvole interesseranno il Nordest e le regioni centrali, con piogge sparse che bagneranno soprattutto Venezie, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Marche; sulle Alpi cadrà anche la neve che, rispetto a ieri, si spingerà a quote decisamente più basse, anche al di sotto dei 1000 metri.

Le correnti fredde che seguono la perturbazione oggi si propagheranno a molte zone del Centronord e Sardegna, causando in queste zone un sensibile calo delle temperature, che torneranno su valori normali per il periodo se non, addirittura, leggermente inferiori.

Domani, martedì, ancora qualche strascico di maltempo al Centrosud, dove la giornata sarà in generale nuvolosa o molto nuvolosa. Piogge isolate nel corso del giorno bagneranno più che altro Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

Anche le correnti fredde si spingeranno fin sulla parte più meridionale della Penisola: le temperature quindi caleranno ulteriormente nelle regioni centrali e si abbasseranno anche al Sud, portandosi così in gran parte del Paese al di sotto dei valori medi stagionali.