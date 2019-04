Meteo: mercoledì con tempo nel complesso buono

editato in: da

L’ultima perturbazione è oramai lontana e sul nostro Paese si sta consolidando l’azione dell’alta pressione, che quindi oggi garantirà tempo nel complesso soleggiato e stabile.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi splenderà il sole in molte zone del Paese, con un po’ di nuvole che, in alcuni momenti della giornata, si faranno vedere più che altro sulle zone interne del Centro, al Sud e nelle Isole Maggiori.

In ogni caso le piogge saranno poche, a carattere isolato, e concentrate su Appennino Campano, Basilicata, Calabria e interno della Sicilia. Anche i venti saranno in generale deboli, mentre le temperature saliranno in molte zone del Paese, facendo così registrare valori diffusamente al di sopra della norma, in particolare al Centronord, dove non mancheranno i picchi di 21-22 gradi.

Il tempo rimarrà nel complesso bello e stabile anche domani e venerdì, con pochi isolati acquazzoni pomeridiani che si limiteranno a bagnare i rilievi della Penisola.

In base alle attuali proiezioni il sole resisterà almeno fino a Pasqua, mentre a pasquetta potrebbero tornare le nuvole seguite, nella parte centrale della prossima settimana, da piogge diffuse.