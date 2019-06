Meteo: tempo estivo, ma ancora un po’ di temporali al Nord

editato in: da

Il tempo, anche oggi, avrà caratteristiche estive, con sole e caldo in molte regioni, ma questo significa anche che al Nord si formeranno di nuovo un po’ di temporali.

Secondo il col. Mario Giuliacci la giornata odierna sarà quindi bella e soleggiata nelle regioni centrali, al Sud e nelle Isole, mentre al Nord il sole dovrà spartire il cielo con nuvole che, nel corso del giorno, porteranno numerosi temporali su Alpi e Prealpi, con sconfinamenti molto probabili sulle vicine pianure di Lombardia e Veneto.

Nonostante l’instabilità però le temperature torneranno a salire leggermente in gran parte del Nord, anche se il caldo in effetti si farà sentire soprattutto nelle regioni centrali e meridionali: tra le località in cui la calura sarà più intensa ci sono anche alcune delle principali città italiane, tra cui Firenze, Roma e Bari.

Domani, giovedì, anche al Nord la situazione meteo diventerà più stabile, con meno temporali, per di più confinati alle sole zone alpine, mentre le temperature tenderanno a salire in gran parte del Paese, preparandoci a una parte finale della settimana in cui, a causa di un ulteriore progressivo rialzo termico, il caldo diventerà intenso in gran parte d’Italia, con possibili punte di 37-38 gradi.