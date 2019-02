Meteo: giornate relativamente miti e con poche piogge

editato in: da

La situazione meteo si è stabilizzata e tra oggi e domani non sono attesi grossi scossoni, anche perché le perturbazioni si terranno lontane dal nostro Paese.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, oggi in particolare sole e nuvole si spartiranno il cielo in gran parte d’Italia, senza in generale rendere necessario l’ombrello, fatta eccezione per qualche breve e isolato piovasco che a tratti bagnerà Puglia, Calabria e Sicilia.

Anche il vento, che ancora negli ultimi giorni ha sferzato con violenza il Sud, si attenuerà sensibilmente, e con esso pure il moto ondoso. Le temperature massime, in crescita in gran parte del versante adriatico, faranno registrare quasi dappertutto valori di qualche grado al di sopra della norma.

Domani ci attende poi una giornata in generale nuvolosa, ma sempre relativamente mite e con poche piogge, che si concentreranno più che altro su Lazio, Campania e Calabria. Quando tornerà a peggiorare il tempo? Le proiezioni attuali suggeriscono che la pioggia, accompagnata da qualche nevicata in montagna, potrebbe tornare a bagnare diverse zone del Nord nella seconda parte di domenica.