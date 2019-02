Meteo: alta pressione in arrivo, residui fenomeni temporaleschi al Sud

editato in: da

L’inverno, quello vero con piogge e nevicate come lo abbiamo conosciuto la settimana scorsa al Centronord, si prende una pausa.

Nella giornata odierna, mercoledì 6 febbraio, le regioni centro settentrionali e la Sardegna potranno già assaporare gli effetti del ritorno dell’alta pressione, con cieli sereni o poco nuvolosi che garantiranno un cospicuo soleggiamento; una zona di bassa pressione in evoluzione verso la Grecia continuerà invece ad interessare anche per le prossime ore tutto l’estremo Sud, dalla Puglia fin verso la Sicilia.

Proprio tra Calabria e Sicilia Ionica, come ci conferma Andrea Tura, meteorologo di www.meteogiuliacci.it, occorrerà prestare particolare attenzione perché continueranno a svilupparsi addensamenti a sfondo temporalesco con scrosci di pioggia a tratti intensi su Salento e lungo i versanti Ionici.

Andrà meglio con il passare delle ore, con l’ulteriore estensione dell’alta pressione che raggiungerà anche parte del Mezzogiorno e Sardegna. Le temperature subiranno un sensibile aumento, con punte fino a 14-15 gradi tra Toscana e Lazio durante il primo pomeriggio.

Nei giorni a seguire, la depressione in movimento verso est abbandonerà definitivamente la Penisola, ma non prima di accendere qualche residuo piovasco possibile sul lato Ionico; nel weekend inizierà ad affacciarsi invece una rapida depressione in discesa dal nord Europa che potrebbe pilotare veloci fronti perturbati sull’Europa centrale.

Impulsi instabili raggiungeranno anche il Centronord con un po’ di variabilità associata a piovaschi specie sulle settentrionali e sull’alta Toscana, con nuove nevicate sull’arco Alpino.