I luoghi dell’Irlanda, set della serie Tv “Fate: The Winx Saga...

Per mostrare un mondo fatato ci voleva proprio un luogo da fiaba. E quale posto migliore se non l’Irlanda, con i suoi paesaggi incantati, i boschi che celano fate e folletti (veri) e i palazzi che sembrano usciti dai libri delle favole, per ambientare la serie Tv Netflix “Fate: The Winx Saga”?

Ci troviamo nell’Ireland’s Ancient East, dove Bloom (interpretata dall’attrice Abigail Cowen che, coi suoi capelli rossi, sembra una vera irlandese) si deve adattare alla vita nel collegio di magia di Altromondo e imparare a controllare i suoi pericolosi poteri.

Il magico Altromondo in realtà si trova nella Contea di Wicklow. Come location sono state scelte Killruddery House, che funge anche da collegio, e Powerscourt Estate, entrambe nella stessa Contea, due attrazioni imperdibili dell’Ireland’s Ancient East.

Risalenti al XVIII secolo, i Powerscourt Gardens si estendono su 47 acri e ospitano giardini italiani e giapponesi, cascate, pergole alberate, statue, laghi ornamentali e oltre 200 varianti di alberi e arbusti. Situata ai piedi delle montagne di Wicklow, questa splendida località rientra nella classifica stilata da Lonely Planet dei primi 10 edifici residenziali del mondo, mentre la tenuta si è aggiudicata il terzo posto nella lista dei migliori 10 giardini secondo il National Geographic.

Killruddery House ospita invece giardini all’italiana del XVII secolo, ma ha anche una fattoria biodiversificata, boschi fioriti, laghetti e un giardino recintato. Perfetto set per la serie dedicata alle fatine Winx.

L’Ireland’s Ancient East, non lontana da Dublino, è una regione che si trova tra il fiume Shannon e il Mare d’Irlanda. Ricoperta da paesaggi verdeggianti e dorati, racconta 5.000 anni di storia dell’isola verde, grazie a icone come l’insediamento monastico del VI secolo di Glendalough, nella Contea di Wicklow, o la tomba di 5.200 anni di Newgrange, situata nella Boyne Valley, nella Contea di Meath, dove andare soprattutto per assistere all’incredibile spettacolo del solstizio d’inverno.

Ma questa è anche una terra ricca di segreti, con castelli che sembrano essere usciti da un film, sentieri escursionistici arzigogolati e siti archeologici patrimonio Unesco.

Per coloro che amano i grandi spazi aperti, la Waterford Greenway corre per 46 km verso la più antica città d’Irlanda, Waterford, ed è la più lunga strada per escursioni a piedi e in bicicletta del Paese.

si può salire a bordo di un treno storico, il Belmond Grand Hibernian, che parte da Dublino e che attraversa l’Ancient East in un itinerario intitolato “A Taste of Ireland”, un vero assaggio dell’isola verde.

“Fate: The Winx Saga” non è l’unica serie Tv ambientata in Irlanda. Questa terra regala i set naturali migliori da immortalare al cinema o alla Tv. Tra le serie più di successo ricordiamo la saga “Il trono di spade“, “Vikings” e alcune scene dei film “Star Wars” ed “Harry Potter”.