Da New York a Parigi, passando per Roma e Venezia: tutte le location internazionali dove è stata girata la serie thriller di Ryan Murphy

iStock/Disney+ Le location della serie The Beauty

Creata da Ryan Murphy e Matt Hodgson, The Beauty è la nuova serie FX tratta dall’omonimo fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley disponibile dal 22 gennaio 2026 su Disney+. Al centro del racconto c’è un inquietante trattamento a trasmissione sessuale chiamato “The Beauty”, capace di rendere chi lo assume straordinariamente attraente, intervenendo sulla struttura genetica e sull’estetica del corpo.

Quella che inizialmente sembra una rivoluzione nel culto della bellezza si trasforma però rapidamente in un incubo, quando emergono effetti collaterali mortali che iniziano a mietere vittime e a distruggere vite. A indagare sul fenomeno sono i detective Drew Foster e Kara Vaughn, chiamati a fare luce su una catena di morti sospette che coinvolge modelle, personaggi pubblici e ambienti di potere.

L’indagine li porterà a scontrarsi non solo con la verità nascosta dietro il trattamento, ma anche con mercenari senza scrupoli e politici corrotti, in una spirale di violenza e body horror che mette a rischio le loro stesse vite.

La serie vanta un cast di primo piano, con Evan Peters, Anthony Ramos, Jeremy Pope, Ashton Kutcher e Rebecca Hall, e assume una dimensione internazionale grazie a un racconto che si muove tra diversi Paesi. Come ha affermato Pope in conferenza stampa a Roma “le location sono altri personaggi della storia, parlare di una serie sulla bellezza in una delle città considerate tra le più belle del mondo come Roma, credo sia perfetto. La città parla da sola“.

Dove è stata girata

Le riprese di The Beauty si sono svolte tra Stati Uniti ed Europa per portare sullo schermo un immaginario visivo globale e sofisticato. E già dai primi episodi appaiono fondamentali le location italiane, in particolare tra Roma e Venezia. “Abbiamo girato al Foro Romano e c’eravamo solo noi. Abbiamo girato in alcuni luoghi storici, tra i monumenti e ci hanno detto che in pochissimi lo avevano fatto prima” ha svelato Anthony Ramos durante la conferenza stampa a Roma.

iStock

Le location italiane

La produzione ha trasformato Roma in un vero e proprio set a cielo aperto, utilizzando alcune delle sue strade e piazze più iconiche per girare sequenze fondamentali della serie. Tra le location più suggestive spicca la Fontana di Trevi, dove sono state realizzate alcune scene in esterni nel cuore della notte, sfruttando l’atmosfera unica del luogo lontano dalla folla. “Io ed Evan abbiamo avuto il piacere di vedere Fontana di Trevi deserta, chi altro può dirlo? Un’esperienza unica” ha detto Rebecca Hall.

Nel marzo 2025, le riprese si sono spostate anche in mare: per le scene ambientate su uno yacht con protagonista il personaggio interpretato da Ashton Kutcher è stata utilizzata la RMF yacht, sempre nelle acque del Lazio. Proprio Kutcher, parlando della sua esperienza sul set italiano, ha raccontato quanto il Paese lo abbia colpito: ha descritto l’Italia come un luogo travolgente, dove ogni angolo racconta secoli di storia.

Un contrasto evidente con la giovane età degli Stati Uniti, reso ancora più affascinante dall’architettura, dalla moda e dall’influenza culturale che continua a plasmare il presente. Un ruolo centrale nelle riprese italiane lo ha avuto anche Venezia con le sue calle strette, i canali e i ponti che fanno da sfondo a diverse sequenze chiave della serie, contribuendo a costruire un’atmosfera elegante e inquietante allo stesso tempo.

iStock

New York

Una parte consistente di The Beauty è stata girata a New York City, all’estremità meridionale dello Stato di New York. La produzione ha trasformato la Grande Mela in uno dei set principali della serie, occupando strade e quartieri diversi per realizzare molte delle sequenze chiave, sia in interni che in esterni.

Nel corso degli episodi compaiano luoghi iconici come il Brooklyn Bridge, la Statua della Libertà, Times Square, Central Park e altri scorci immediatamente riconoscibili. Alcune sequenze di The Beauty, la serie che vede Ashton Kutcher tra i protagonisti, sono state girate anche a Orangetown, nello Stato di New York.

Alla fine di gennaio 2025, cast e troupe sono stati avvistati durante le riprese di scene importanti tra le strade e le aree circostanti Pearl River, una piccola località della zona. La vicinanza con il fiume Hudson rende plausibile che il paesaggio fluviale compaia sullo sfondo di diverse scene in esterni, contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva e coerente con i toni della serie.

iStock

Parigi

Per completare il suo respiro internazionale, la produzione si è spinta fino a Parigi, capitale della Francia e scenario ideale per alcune sequenze.

Nelle scene di apertura e di ambientazione, lo sguardo dello spettatore viene accompagnato tra alcuni dei luoghi più iconici della Ville Lumière: dalla Tour Eiffel all’Arc de Triomphe, passando per il Louvre, il Palais Garnier e il Panthéon, elementi che contribuiscono a rafforzare l’eleganza e il contrasto visivo della serie.