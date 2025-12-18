La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Emily Cooper, o la ami o la odi. Ma una cosa è certa: la serie tv che la vede protagonista è diventata a tutti gli effetti un fenomeno pop impossibile da ignorare. Con il suo arrivo su Netflix il 18 dicembre, Emily in Paris 5 promette di alzare ulteriormente l’asticella, spostando il suo baricentro narrativo e visivo da Parigi verso l’Italia.

Cinque anni dopo aver lasciato Chicago per lanciarsi nel mondo del marketing parigino, Emily è ora a capo dell’ufficio romano dell’Agence Grateau, tra nuovi successi professionali, amori mediterranei e una dose sia amata che criticata di “americanismo”.

In questa nuova stagione, non mancheranno triangoli sentimentali e personaggi ormai familiari, anche se il vero colpo di scena riguarda lo scenario. Da Roma a Venezia, l’Italia si trasforma nel set glamour di Emily in Paris 5. Ecco le location reali che vedremo sullo schermo, tutti luoghi da visitare…alcuni budget permettendo!

Le location della serie a Venezia

Le riprese di Emily in Paris approdano a Venezia. Si parte da Piazza San Marco, con la Basilica e il Campanile a fare da sfondo, al Ponte dei Sospiri, simbolo romantico e misterioso. Alcune scene vedono Emily sfrecciare a bordo del taxi lungo i canali veneziani, con passaggi suggestivi nei pressi del Ponte di Rialto, storico crocevia di mercati e scorci pittoreschi sul Canal Grande.

Tra le location scelte spicca anche Campo Santi Giovanni e Paolo e la zona della chiesa di San Francesco della Vigna, contesto inedito e particolarmente suggestivo per la serie. Le riprese hanno coinvolto, inoltre, gli interni dello storico Hotel Danieli, dell’Hotel St. Regis e dell’area tra la Pescheria e il Rio della Canonica.

Ufficio Stampa

Le location di Emily in Paris 5 a Roma

Dalle terrazze panoramiche ai palazzi più esclusivi, ecco i luoghi a Roma scelti dalla serie che stanno già facendo sognare fan e viaggiatori.

Hotel Eden

Hotel Eden è una delle location simbolo di Emily in Paris 5. Questo storico hotel di lusso situato ai Parioli, infatti, è stato usato anche nel finale della stagione precedente. Fondato nel 1889 e parte della Dorchester Collection, offre interni eleganti, viste su Roma e fa da scenario ideale per il glamour, gli intrighi e le nuove avventure di Emily.

Palazzo Senza Nome, Quartiere Coppedè

Nella serie compare anche uno degli edifici più sorprendenti della città: il Palazzo Senza Nome, nel fiabesco Quartiere Coppedè. Affacciato su Piazza Mincio, con il suo ingresso decorato da foglie dorate, il palazzo diventa la nuova sede dell’Agence Grateau Rome. Capolavoro visionario di Gino Coppedè, mescola stili e suggestioni diverse, già apparse in film cult e produzioni di moda, aggiungendo alla serie un tocco misterioso e altamente cinematografico.

Il rooftop di Gigi Rigolatto Roma

Tra le location più scenografiche di Emily in Paris 5 c’è il rooftop di Gigi Rigolatto Roma, all’interno del lussuoso Orient Express La Minerva, nel rione Pigna. A pochi passi dal Pantheon, questo indirizzo iconico firmato dall’architetto Hugo Toro conquista con dettagli curati, arredi sofisticati e un’atmosfera ispirata alla Riviera. Sicuramente il set perfetto per i momenti più glamour della stagione!

Il Palazzo della Civiltà Italiana

Situato nel cuore dell’EUR, anche il Palazzo della Civiltà Italiana diventa una delle location della serie. Monumento dal fascino monumentale e sede romana di Fendi, con le sue arcate imponenti e statue surreali, il palazzo fonde storia e modernità: uffici minimalisti e studi di design convivono con spazi espositivi che celebrano l’artigianato e la creatività del brand.

Posta Vecchia a Palo Laziale

L’ultima location utilizzata dalla serie si trova a pochi chilometri da Roma. Stiamo parlando della Posta Vecchia a Palo Laziale, che regala a Emily un’elegante fuga sul mare. Affacciato sul Tirreno, questo storico hotel cinque stelle unisce charme d’epoca e lusso moderno, offrendo terrazze panoramiche e atmosfere da sogno. Tra party al tramonto, scene danzanti e gite in motoscafo, la location incarna perfettamente la fantasia della serie.