Il nuovo film Superman diretto da James Gunn è al cinema dal 9 luglio 2025, e non è solo il reboot più atteso del DC Universe, ma anche un’esperienza visiva travolgente. Oltre alla narrazione rinnovata e all’interpretazione intensa di David Corenswet nei panni di Clark Kent, il film stupisce per l’incredibile varietà di location reali e spettacolari, selezionate con cura per dare nuova vita ai luoghi iconici del mito di Superman: Smallville, Metropolis e non solo.

Di cosa parla

Clark Kent vive a Metropolis, lotta per la verità come giornalista, ma soprattutto come eroe diviso tra due mondi – quello kryptoniano e quello umano. Accanto a lui c’è Lois Lane, compagna affilata e complice, mentre il nemico è il geniale e inquietante Lex Luthor, capace di scatenare guerre senza nemmeno toccare un’arma. Con un tono più luminoso e ironico, ma senza rinunciare a temi profondi – identità, fiducia, verità – il film ci mostra un Superman più umano, vulnerabile, eppure ancora simbolo di speranza. Attorno a lui ruotano eroi come Hawkgirl, Mr. Terrific e Green Lantern, e persino Krypto, il suo cane super, che sorprende per cuore e forza. Questo Superman non salva il mondo con pugni e laser… ma con empatia.

Dove è stato girato

Nel corso della produzione sono stati avvistati troupe e cast in vari luoghi negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ma quali sono le vere location del cinecomic? Le riprese del nuovo Superman sono state realizzate soprattutto in Ohio, in particolare tra Cleveland e Cincinnati, ma anche ad Atlanta in Georgia e alle isole Svalbard in Norvegia.

La casa di Superman

Se da sempre Smallville è simbolo di semplicità rurale americana, James Gunn ha voluto darle un respiro visivo più ampio e cinematografico. Molte delle scene ambientate nella cittadina natale di Clark sono state girate tra le campagne scozzesi, in particolare nei dintorni di Glencullen, un villaggio montano a sud di Dublino, già noto per la sua atmosfera senza tempo. La scelta della Scozia per rappresentare il Kansas non è casuale. Le colline ondulate, i paesaggi infiniti e la luce naturale drammatica donano al film un tono intimo e maestoso insieme. In particolare, la fattoria dei Kent, luogo cardine della formazione di Superman, è stata ricostruita su un terreno isolato circondato da boschi e colline, enfatizzando il contrasto tra l’infanzia umile di Clark e il suo destino cosmico.

Metropolis: skyline reinventato tra Atlanta e Chicago

Per dare nuova forma a Metropolis, la città simbolo della modernità e della lotta per la giustizia, la produzione ha unito sequenze girate in Atlanta (Georgia), ormai hub centrale per i blockbuster americani, con riprese esterne a Chicago e scorci in CGI ispirati all’architettura brutalista europea. Il risultato è una città pulsante, credibile, ma anche vagamente idealizzata, quasi mitica. Il Daily Planet, con il suo famoso globo, svetta su un skyline ricreato digitalmente ma ancorato a strutture reali. In realtà la facciata è del Leader Building, un grattacielo di 15 piani situato al 526 di Superior Avenue, vicino a East 6th Street. La Metropolis di Gunn è caotica ma luminosa, densa di dettagli, e con un’estetica che richiama tanto i fumetti Golden Age quanto la modernità di una metropoli futuristica.

Cleveland

La romantica scena in cui Superman e Lois Lane fluttuano in aria abbracciati e si lasciano andare a un bacio appassionato, è ambientata nel Cleveland Arcade, una struttura di epoca vittoriana inaugurata nel Maggio 1890 come primo centro commerciale al coperto d’America. In una scena del film Superman combatte con i nemici all’interno di uno stadio di baseball che in realtà è il Progressive Field dei Cleveland Guardians, la squadra della MLB. Conosciuto originariamente come Jacobs Field, questo stadio fu inaugurato nel 1994 e cambiò nome nel 2008 quando la Progressive Corporation ne acquistò i diritti. Altri luoghi simbolo della città che si vedono nel film sono il Detroit Superior Bridge, la Key Tower, la PNC Plaza, mentre a Cincinnati sono state fatte delle riprese al Lytle Tunnel e all’Union Terminal.

Il Detroit Superior Bridge è un ponte sospeso completato nel 1917 a ovest di Public Square, sul fiume Cuyahoga ed è protagonista di una scena drammatica di Superman quando crollano i grattacieli e inizia la distruzione. La Lofty Terminal Tower invece è situata al 50 di Public Square e con i suoi 52 piani di altezza, è attualmente il secondo edificio più alto della città. Una piattaforma panoramica, al costo di soli 5 dollari a visita, offre ai visitatori una vista della città dal punto di vista di Superman.

Una Krypton aliena ma familiare

Le sequenze ambientate su Krypton, il pianeta natale di Superman, sono state realizzate in gran parte con effetti visivi avanzati, ma ispirate a paesaggi terrestri ben precisi: deserti islandesi, rocce vulcaniche delle Hawaii e ambientazioni nordiche. Gunn ha voluto evitare il look puramente digitale, cercando una sensazione tattile e organica. “Abbiamo creato un mondo alieno che potesse sembrare vivo, ma non completamente distante dalla nostra realtà“, ha spiegato lo scenografo Henry Braham. Ed è proprio questa vicinanza visiva che rende Krypton così affascinante e malinconica allo stesso tempo.