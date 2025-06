Pixar ed Enrico Casarosa salpano ancora una volta in Italia, dove ambienteranno l'ultimo lungometraggio animato "Gatto", con protagonista un gatto nero

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: iStock I canali di Venezia faranno da cornice al nuovo film Gatto

Durante l’Annecy International Animation Festival, la Pixar ha annunciato una grande novità: nell’estate del 2027 uscirà un nuovo film originale intitolato “Gatto” creato da Enrico Casarosa, il regista di “Luca”. Grazie ad alcune concept art del film mostrate sul palco dell’evento, sappiamo anche quale sarà la location in cui verrà ambientata la storia: Venezia.

Quale sarà la trama? Il protagonista è un gatto di nome Nero che, dopo anni trascorsi a muoversi in una città superstiziosa e ricca di canali, inizia a chiedersi se abbia vissuto le vite giuste. Indebitato con un boss della malavita felina locale, Nero si trova a dover affrontare un dilemma ed è costretto a stringere un’amicizia davvero inaspettata con una ragazzina, che potrebbe finalmente condurlo al suo scopo, a meno che Venezia non abbia la meglio su di lui.

Dove sarà ambientato Gatto, il nuovo film Pixar

Dopo “Luca”, il regista genovese Enrico Casarosa, autore di punta della casa di produzione statunitense, torna in Italia per raccontare la storia di un felino che vive nella famosa città lagunare. Il direttore creativo della Pixar, Pete Docter, ha raccontato la location dichiarando che l’obiettivo è quello di ricreare la resa pittorica di Venezia, senza però sacrificare la profondità e la dimensione a cui Pixar ha abituato i suoi fan.

Ambientato in una versione riccamente animata di Venezia, “Gatto” fonde l’autenticità culturale con la narrazione distintiva della Pixar. Il regista e storyboarder Enrico Casarosa riporta quel senso del luogo, ma questa volta attraverso una lente più stilizzata e pittorica. I primi bozzetti, infatti, suggeriscono un allontanamento dal tradizionale look 3D della Pixar, orientandosi verso un’identità visiva distintiva e artigianale.

Il film “Gatto” si svilupperà, quindi, tra calli e misteri veneziani, com’è stato reso visibile anche nell’immagine promozionale, rendendo l’Italia ancora una volta protagonista di una pellicola che verrà guardata in tutto il mondo: d’altronde stiamo parlando di due colossi dell’animazione, Pixar e Disney.

“Luca”, il film di Casarosa ambientato in Italia

Anche il precedente lungometraggio della Pixar, sempre diretto dallo storyboarder Enrico Casarosa, è stato girato in Italia. Stiamo parlando di “Luca” dove, per raccontare una storia di amicizia e inclusione, è stata scelta una location d’eccezione: le Cinque Terre, in Liguria.

Per la realizzazione di Luca, infatti, Enrico Casarosa e il suo team hanno visitato più volte i borghi, così da scoprirne i misteri del mondo subacqueo e le tradizioni che si tramandano da nonno a nipote, quelle che poi vengono raccontate nella trama del film. Come ha dichiarato lo stesso regista: “Per me era fondamentale che tutti capissero l’atmosfera di questi posti. La luce, i dettagli. C’è così tanta storia dietro”.

Gli splendidi borghi di Manarola, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia e Monterosso, con le loro minuscole abitazioni colorate che si abbarbicano sulla roccia e riflettono la loro immagine nelle acque turchesi del Tirreno, hanno fatto da scenario per questo lungometraggio della Pixar.

Ora non vediamo l’ora di scoprire come verrà rappresentata e raccontata Venezia!