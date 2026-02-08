Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Tutto è rimasto come nel 1991 all’interno della casa che ha fatto da sfondo al thriller psicologico Il silenzio degli innocenti, e ora puoi dormire al suo interno per un’esperienza di viaggio unica nel suo genere. Si tratta della casa di Buffalo Bill, il serial killer smascherato da Clarice Starling con l’aiuto di Hannibal “The Cannibal” Lecter, nel film con protagonisti Anthony Hopkins e Jodie Foster.

Disponibile sulla piattaforma Airbnb, è l’occasione perfetta per gli amanti del cinema a caccia delle location più iconiche di tutti i tempi. Ma c’è un motivo in più per rendere questo soggiorno ancora più simbolico: nel 2026 Il silenzio degli innocenti compie 35 anni. Il film di Jonathan Demme è diventato un caposaldo della storia del cinema, vincendo 5 premi Oscar nelle categorie principali. Dormire nella casa di Buffalo Bill proprio nell’anno del suo 35° anniversario significa vivere un vero e proprio viaggio nel tempo, sulle tracce di un cult che continua a inquietare e affascinare intere generazioni.

Dormire nella casa di Buffalo Bill

Sembra che Hannibal Lecter, il serial killer interpretato da Anthony Hopkins e protagonista del romanzo di Thomas Harris, aleggi ancora tra le mura della celebre villa vittoriana a tre piani circondata da un ampio giardino a Perryopolis, in Pennsylvania.

Entrando, troverete quattro camere da letto, cucina, soggiorno, mansarda, pavimenti in legno, caminetti e tappezzeria perfettamente conservata. Ma non è una casa come tutte le altre. Qui trovate installazioni ed esperienze memorabili da vivere tra le mura dell’horror più celebre della storia del cinema: qui potrete ricreare le vostre scene preferite nei luoghi in cui sono state girate, scattare foto come Buffalo Bill davanti alla famigerata porta d’ingresso, entrare nell’atrio dove Clarice incontra il suo destino e cenare nella stanza in cui James Gumb viene affrontato, con la vetrina originale e i biglietti da visita ancora intatti.

Non manca il laboratorio degli orrori di Buffalo Bill: nel seminterrato si trova un set interattivo che promette un’esperienza completamente immersiva, con macchina da cucire Singer vintage, manichini in abiti Anni ’80, la sfera da discoteca, uno specchio a figura intera e il brano “Goodbye Horses” che ha fatto da sfondo a una delle scene più disturbanti della pellicola.

C’è addirittura la replica del pozzo, una novità, e una sala giochi retrò con tavolo da biliardo, giochi arcade e da tavolo (a tema omicidi misteriosi) e una collezione di oltre 400 DVD e VHS per i veri amanti del cinema.

In cucina c’è una copia del libro di ricette “Feeding Hannibal: A Connoisseur’s Cookbook” per trovare l’ispirazione e all’arrivo viene consegnato un libro sulle location di Il silenzio degli innocenti, che indica altri set iconici da visitare a meno di 90 minuti dalla casa di Buffalo Bill.

All’esterno c’è un gazebo con area picnic e un’altalena in riva al lago, ma la vera chicca è un raro vagone ferroviario Chessie Caboose del 1941.

Come prenotarla

Per soggiornare nella casa de Il silenzio degli Innocenti è necessario collegarsi al portale ufficiale di Airbnb, cercando la “Buffalo Bill’s house” ed effettuando direttamente online la prenotazione. Possono dormire qui fino a 8 ospiti per ciascuna prenotazione.

Dove si trova e come raggiungerla

Questa storica casa vittoriana del 1910 si trova ai piedi delle pittoresche Laurel Highlands, a Perryopolis, in Pennsylvania (Stati Uniti). La località dista circa 42 chilometri a sud di Pittsburgh, facilmente raggiungibile in auto in meno di un’ora percorrendo la PA-51 o la US-119, attraversando un paesaggio collinare tipicamente americano.

Per chi arriva dall’Italia, l’aeroporto più vicino è il Pittsburgh International Airport (PIT), servito da numerosi collegamenti internazionali con uno scalo dalle principali città italiane (come Roma e Milano). Dall’aeroporto, la casa di Buffalo Bill si raggiunge comodamente noleggiando un’auto, soluzione consigliata anche per esplorare le altre iconiche location del film sparse nei dintorni. In alternativa, è possibile atterrare anche a Washington Dulles International Airport, a circa 4 ore di auto, combinando il viaggio con un on the road tra avventure cinematografiche e natura incontaminata.