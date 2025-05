Fonte: Ufficio stampa Le location della terza stagione di And just like that

La terza stagione di And Just Like That segna il ritorno della serie dopo una pausa di due anni e, mentre la curiosità su ciò che attende Carrie Bradshaw e le sue amiche cresce, è impossibile non soffermarsi sulla sua nuova incantevole dimora a Gramercy Park, New York. Dopo aver detto addio al suo celebre appartamento nella scorsa stagione, Carrie ha fatto il grande passo trasferendosi in una maestosa casa a schiera in stile neogreco che ha già scatenato l’invidia del pubblico. Impossibile non chiedersi come riesca a permettersela, ma l’unica certezza è che lo stile non le manca.

Ideata da Michael Patrick King, And Just Like That segue le vicende di Carrie, Miranda, Charlotte, Seema e Lisa, ormai cinquantenni, alle prese con le sfide delle loro carriere e le dinamiche familiari. Mentre cercano di mantenere saldo il legame che le unisce da anni, nuove storie d’amore si affacciano nelle loro vite, intrecciandosi a momenti di sesso travolgente. Il tutto si svolge nella cornice vibrante e luminosa di una New York glamour, ricca di energia e sempre in fermento.

Dove è stata girata

In attesa dunque di goderci questi nuovi episodi dal 30 maggio su Sky e Now tv, con un nuovo episodio a settimana tutti i venerdì fino al 15 agosto, ecco ciò che sappiamo sulle location scelte per le riprese e sulla sontuosa nuova residenza della protagonista. Dall’iconico appartamento in brownstone nell’Upper East Side, affittato per soli 700 dollari al mese, fino all’attuale casa a schiera a Gramercy Park, il percorso immobiliare di Carrie Bradshaw è stato turbolento e affascinante tanto quanto la sua vita amorosa.

Tutto ha avuto inizio in Sex and the City con una breve comparsa in un appartamento sopra un negozio nel primo episodio, prima che Carrie si stabilisse definitivamente nel leggendario brownstone introdotto nel secondo episodio della serie. L’indirizzo fittizio di questa amata dimora è 245 East 73rd Street, anche se le riprese esterne furono realizzate al 66 di Perry Street, nel cuore del West Village. Questo appartamento è diventato un simbolo del personaggio rimanendo una presenza costante nella vita di Carrie per tutte e sei le stagioni della serie, i due film e anche in And Just Like That.

New York, New York

Come per le stagioni precedenti, anche la terza stagione di And Just Like That è stata girata principalmente a New York. La serie si distingue per l’uso di location autentiche che rispecchiano perfettamente il modo di vivere dei suoi protagonisti. In questa nuova stagione, però, le riprese si sono spinte oltre i confini di Manhattan, toccando anche nuove zone della città e ampliando così l’orizzonte urbano dello show. Al termine della seconda stagione di And Just Like That, Carrie prende una decisione difficile ma significativa: lascia il suo storico appartamento. La scelta è fortemente influenzata dal riavvicinamento con Aidan, che non riusciva più a sentirsi a suo agio nel vecchio appartamento, troppo legato ai ricordi dolorosi delle loro passate rotture.

La nuova abitazione di Carrie si trova al numero 3 di Gramercy Park West, una prestigiosa casa a schiera in stile neogreco risalente al 1840, caratterizzata da mattoni rossi e dettagli ornamentali in ghisa. Questo spostamento rappresenta un passo importante, sia emotivo che economico, vista la raffinatezza della proprietà e la sua posizione in uno dei quartieri più esclusivi di New York, famoso per il suo parco privato riservato solo ai residenti muniti di chiave. Il Gramercy Park, infatti, è uno dei pochi parchi privati della città, fu realizzato nel 1831 ed è circondato da edifici molto antichi. Sono tanti i visitatori che amano passeggiare nella zona ammirando il parco attraverso i cancelli. È un luogo capace di allentare la tensione del caos cittadino, godendosi una parentesi di pace, silenzio e tranquillità.

Central Park

Uno dei luoghi più celebri al mondo, Central Park ha fatto da sfondo a numerose scene della serie, offrendo momenti di passeggiate, dialoghi intimi e riflessioni silenziose tra i personaggi. Situato nel cuore pulsante di Manhattan, questo vasto spazio verde rappresenta un’oasi naturale nella metropoli. Con i suoi laghi, viali alberati, aree giochi, uno zoo e ampi spazi per eventi culturali e spettacoli, è il punto di ritrovo ideale sia per newyorkesi che per turisti. Aperto nel 1858, continua a essere uno dei simboli più amati della città.

Governors Island

Location scelta per alcune suggestive inquadrature all’aperto, Governors Island offre un’ambientazione tranquilla e panoramica, perfetta per scene romantiche o eventi speciali. Situata appena a sud di Manhattan, è raggiungibile in pochi minuti di traghetto da Manhattan o Brooklyn. Ex base militare, oggi è un’isola aperta al pubblico, ideale per picnic, giri in bicicletta, mostre d’arte e passeggiate con vista sulla Statua della Libertà. I suoi ampi prati e i forti storici la rendono una meta estiva molto apprezzata.

Brooklyn Botanic Garden

Il Brooklyn Botanic Garden, che appare in alcune sequenze della serie, è uno dei giardini botanici più belli della città. Al suo interno si trovano collezioni floreali da tutto il mondo, tra cui spicca l’incantevole Giardino Giapponese, celebre per la fioritura primaverile dei ciliegi. Il giardino accoglie visitatori di ogni età, con percorsi educativi per bambini e angoli ideali per rilassarsi o scattare fotografie. È un luogo dove la natura e la serenità offrono una pausa perfetta dal ritmo urbano.

San Sabino – Ristorante italiano su Greenwich Avenue

Introdotto nella terza stagione, il ristorante San Sabino diventa una delle location culinarie protagoniste. Situato al 113 di Greenwich Avenue nel West Village, è una nuova avventura gastronomica degli chef Angie Rito e Scott Tacinelli, già noti per il rinomato Don Angie. Ispirato alla tradizione italo-americana e dedicato al nonno di Scott, San Sabino propone piatti di pesce creativi e sorprendenti, come i ravioli all’astice. Il locale, con i suoi interni accoglienti dalle pareti gialle e i tavoli in legno, è aperto ogni giorno a pranzo e cena, con prenotazioni disponibili online.

Scarsdale, NY

Alcune scene della nuova stagione sono state girate anche a Scarsdale, nella contea di Westchester come dimostra la presenza del 24 Hour Fitness del luogo. Situato a circa 30 km da Manhattan, questo elegante sobborgo della contea di Westchester è noto per il suo alto tenore di vita, le scuole di prestigio e l’architettura residenziale raffinata. Scarsdale offre anche attrazioni culturali e naturalistiche come la Cudner-Hyatt House, una fattoria storica del 1734, e il Greenburgh Nature Center, una riserva naturale con percorsi escursionistici e mostre dedicate alla fauna locale.

Sede delle Nazioni Unite

Anche l’iconica sede delle Nazioni Unite fa la sua comparsa nella serie, in scene girate all’esterno del complesso. Affacciata sull’East River, all’altezza della 42ª strada, rappresenta uno dei luoghi simbolo della diplomazia internazionale. La struttura occupa un’area riconosciuta come territorio internazionale e ospita le principali attività dell’ONU. La sua presenza aggiunge un tocco istituzionale e cosmopolita al racconto della città.