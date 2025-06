iStock/Ansa Le location della serie Elsbeth

Elsbeth, la serie spin-off di The Good Wife e The Good Fight, è giunta alla seconda stagione. La protagonista è Elsbeth Tascioni, un’avvocata eccentrica e brillante, amatissima dai fan per la sua mente imprevedibile, il suo umorismo disarmante e il suo stile unico. I nuovi episodi riportano sullo schermo quell’atmosfera sospesa tra mistero, eleganza e fascino che ha conquistato migliaia di spettatori nella prima stagione. la seconda stagione è un omaggio alla città di New York: i suoi parchi, le strade storiche, i quartieri urbani e persino location “prigioniere” diventano parte viva della narrazione, aggiungendo autenticità e fascino alle vicende di Elsbeth.

Di cosa parla

In questa nuova stagione composta da 20 episodi, Elsbeth continua a collaborare con la polizia di New York come osservatrice esterna, ma finisce sempre più coinvolta direttamente nelle indagini, risolvendo casi complessi grazie al suo intuito unico e alla sua mente fuori dagli schemi. In questa stagione le indagini si fanno più personali e impegnative, con Elsbeth che affronta dilemmi morali, tensioni istituzionali e una crescente pressione emotiva.

Tra nuovi casi, ospiti illustri e la promozione della detective Kaya Blanke, la stagione esplora anche aspetti più intimi della protagonista, inclusa la comparsa del figlio Teddy. Allarme spoiler! Il finale è un colpo di scena: Elsbeth finisce in prigione, ma proprio lì ritrova sé stessa, il suo scopo e la determinazione a continuare a fare giustizia a modo suo. Una stagione che mescola umorismo, profondità emotiva e colpi di scena, confermando Elsbeth come una delle eroine più originali del genere crime.

Ufficio stampa RAI

Dove è stata girata

Le location scelte non sono semplici sfondi, ma diventano veri e propri personaggi, capaci di influenzare la narrazione e aggiungere spessore alle indagini. Che si tratti di quartieri urbani apparentemente ordinari o di scorci dal fascino retrò, la regia riesce a trasformare ogni spazio in un enigma da decifrare. La seconda stagione è stata interamente girata a New York City, con riprese concentrate tra Manhattan e alcune location iconiche della Grande Mela. I set principali includono Central Park (Upper West Side), la 58ª Ovest, e un grattacielo in zona Riverside/Broadway per un episodio ambientato in un appartamento studentesco.

Alcuni personaggi si incontrano spesso a Central Park come nella prima stagione, per esempio vicino alla scultura in bronzo di Alice nel Paese delle Meraviglie che raffigura i personaggi di “Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll ed è una delle opere d’arte più amate del parco. L’episodio 5 della seconda stagione in particolare è stato girato in parte al mercato di Arthur Avenue, un famoso mercato coperto attivo dal 1940, con bancarelle di carne, formaggi, pesce, salumi e prodotti tipici italiani, un grande classico per autenticità e atmosfera.

iStock

Le puntate più “fantasiose” hanno sfruttato luoghi reali trasformati in set creativi, come la scena che simula un villaggio scozzese, in realtà girata nella viva Stone Street nel Lower Manhattan. Inoltre, nel suggestivo episodio musicale ambientato nel carcere, le scene sono state realizzate in un set ispirato al Midtown Detention Center, anche se probabilmente costruito in studio o adattato appositamente per la produzione. Il Midtown Detention Center è stato il luogo del finale della seconda stagione, nonché dell’ultimo omicidio della stagione. Elsbeth finisce in prigione per molestie, ritrovandosi circondata da una serie di assassini che aveva precedentemente arrestato. Quando Alex Modarian (Stephen Moyer) viene ucciso, deve risolvere un mistero mentre è in carcere.