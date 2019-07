Ora si può affittare la casa di “Big Little Lies” sulla spiaggia di Malibù

editato in: da

Cast straordinario, tematiche forti e quattro Golden Globes: “Big Little Lies” ha conquistato tutti gli appassionati delle serie tv nel mondo.

C’è però un altro aspetto che ha reso famosa la serie televisiva: l’incantevole e pittoresco scenario della contea di Monterey in California, e le case delle protagoniste. Non a caso, infatti, il New York Times le ha definite come “gli immobili più belli e sexy” della televisione.

E, da oggi, la casa di Madeline Mackenzie (interpretata da Reese Witherspoon) è in affitto: chiunque potrà dunque immedesimarsi nella vita da star ostentata dall’attrice , che del telefilm è la protagonista e che vive in questi spazi insieme al marito Ed e alle loro figlie.

Ma quanto costerà affittare la casa di Madeline? Il prezzo, per alloggiare all’interno dello spazio protagonista di “Big Little Lies” è di 3000 euro a notte, fino a un massimo di 5000 euro durante l’alta stagione. La trattativa di affitto è gestita dall’agenzia Malibu Luxury Vacation Homes.

La casa ha sette camere da letto matrimoniali e ben otto bagni, e si estende per oltre 6000 metri quadrati. Ogni ambiente ha una stupenda vista sull’oceano. A differenza di ciò che si crede, però, la casa non è Monterey, città dove gli episodi sono ambientati, ma a Malibù Beach, precisamente al 30760 di Broad Beach Road.

Affittare la casa delle piccole grandi bugie, è un po’ come entrare nella vita dei protagonisti della serie televisiva. L’arredamento interno presenta tutti i comfort di cui Madeleine e la sua famiglia godono: televisore a schermo piatto, dolby surround e un sistema musicale ampliato in tutta la casa. E, ancora, doccia a vapore, vasca da bagno, cucina in granito ed elettrodomestici di ultima generazione.

Inoltre, nell’affitto dell’appartamento, è inclusa anche una dispensa completamente fornita di cibo e bibite per l’intera durata del soggiorno. Dietro la casa, poi, si nasconde l’accesso a una spiaggia privata con un giardino, comode sedute e una vasca idromassaggio.

L’abitazione in questione, in realtà, ha già attirato l’attenzione su di sé: è stata infatti il set di diversi film e ha ospitato moltissime star di Hollywood nel corso degli anni per una fuga dalla città, con vista sull’Oceano.

Se anche voi sognate la vita di Celeste, Madeline e Jane, magari con meno bugie e misteri delle protagoniste in questione, ora potete averla, anche per un giorno: basta soltanto andare a Malibù.