«Vi insegnerò quanto è bello viaggiare da soli»

editato in: da

Viaggia da sola, pratica yoga, si immerge tra gli squali e ha visitato più di 70 Paesi in giro per il mondo: è la nuova blogger salita a bordo di SiViaggia. Scopriamo insieme chi è

Sono Francesca, classe 1980, nata a Napoli ma da più di 20 anni vivo a Roma, il mio posto nel mondo. Potete parlare di tutto con me tranne che di mozzarella e caffè, su quello sono super rigida.

Sono una psicologa turistica e travel coach. Se vi state chiedendo cosa sia diciamo che è una tecnica di life coaching associata al viaggio: aiuto persone che stanno vivendo un periodo particolare della loro vita a fare un viaggio di crescita e a uscire dalla propria area di comfort.

Nel 2011 ho lasciato il mio lavoro in azienda e ho iniziato a viaggiare per lunghi periodi, ed è stato proprio lì, durante un viaggio sulle Ande, che ho capito che c’erano troppi pochi italiani che viaggiavano da soli e che mi sarebbe piaciuto ispirarli, spronarli e fare loro capire che viaggiare in solitaria è più bello di quanto si possa immaginare. Così ho aperto il mio sito viaggiaredasoli.net dando consigli a chiunque voglia iniziare a viaggiare da solo.

Sul mio sito intervisto viaggiatori e racconto i miei viaggi. Al momento ho viaggiato in più di 70 Paesi e in molti di questi sono tornata varie volte. Non ho mai avuto l’ossessione di mettere quante più bandierine possibile, penso invece che per conoscere davvero un Paese sia necessario viaggiare lentamente e vivere insieme ai suoi abitanti.

Negli ultimi anni ho portato nel mio lavoro altre due mie grandi passioni: le immersioni e lo yoga. Cerco di immergermi ogni qual volta ne ho la possibilità, adoro i grandi pesci e gli squali. E pensare che da piccola ne ero terrorizzata! Dal 2017 sono insegnante di yoga, pratica che ha migliorato tantissimo la mia vita, il rapporto con gli altri e la mia capacità di autoascolto. Cerco di dedicare quasi ogni giorno un’ora e mezza allo yoga e alla meditazione e organizzo eventi yoga in giro per il mondo. La maggior parte delle persone che vengono ai miei ritiri sono neofiti dello yoga. Mi piace vedere la loro percezione di questa disciplina cambiare nel corso giorni che trascorriamo insieme. Cerco sempre di creare eventi che includano la scoperta del luogo in cui ci troviamo, perché lo yoga è anche adattarsi al luogo in cui siamo immersi.

Con SiViaggia vi porterò in giro con me, vi racconterò delle mie esperienze e vi mostrerò le foto più belle fatte finora. Nei viaggi più particolari faremo delle dirette e potrete chiedermi tutte le curiosità che avrete in merito ai luoghi che visiterò.